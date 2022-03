UE odmrozi Polsce pieniądze z KPO? „Jest na to polityczna zgoda”

Polska przedstawiła Komisji Europejskiej swój Krajowy Plan Odbudowy w 2021 roku, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Zdaniem ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka teraz sytuacja ma się zmienić.

Fundusz Odbudowy posiada budżet w wysokości 723,8 mld euro. Pieniądze rozdzielane są w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek. Do Polski zgodnie z planem miało trafić 76 mld euro. Unia Europejska zablokowała wypłatę tych środków, a w tle pojawił się mechanizm warunkowości.

Zdaniem ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka teraz sytuacja ma się zmienić. Uważa on, że Komisja Europejska "lada chwila" powinna dać zielone światło dla uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy. Jego zdaniem, jest na to „polityczna zgoda”.

UE odmrozi Polsce pieniądze z KPO?

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE w 2021 roku, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października 2021 r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. Pieniądze z tego budżetu, mają wspomóc gospodarkę po pandemii.

Według ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka, trzech unijnych komisarzy miało zapewnić, że jest w Komisji Europejskiej polityczna zgoda na Krajowy Plan Odbudowy i że "lada chwila" zostanie on uruchomiony. Minister podkreślił, że Polska spełniła warunek KE dotyczący projektu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. "Taki projekt wpłynął do Sejmu" – przekazał szef MRiT.

Polski rząd deklarował, że pieniądze z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności chce przeznaczyć na prorozwojowe inwestycje. W praktyce miał to oznaczać wsparcie dla obszarów:

Transformacja cyfrowa

Odporność i konkurencyjność gospodarki

Energia i zmniejszenie energochłonności

Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

Zielona i inteligentna mobilność

To również pieniądze na inwestycje infrastrukturalne, na przykład kolej i drogi

Przypomnijmy, że w lecie ubiegłego roku likwidację Izby Dyscyplinarnej SN zapowiadał wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, także premier Mateusz Morawiecki mówił, że ta izba zostanie zlikwidowana.

Sejm zajmie się w czwartek pięcioma projektami ustaw: prezydenckim, autorstwa PiS, autorstwa Solidarnej Polski i złożonym przez opozycję, zakładającymi likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

TSUE 14 lipca 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich.

RadioZET.pl/PAP/Aneta Oksiuta