UE pracuje nad zakazem używania pieców w domach. Są wstępne daty

Zakaz emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych „ze źródeł zainstalowanych w budynku” to w praktyce ban na instalowanie w domach i mieszkaniach pieców węglowych, olejowych i gazowych. Unia Europejska wpisała go do pakietu „Fit for 55”.

Krajowy Plan Odbudowy ma finansować przede wszystkim działania związane z osiąganiem celów klimatycznych. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że ten segment wydatków to blisko 43 procent całości udostępnionych Polsce środków.

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych to ważny unijny cel, opisywany w strategii „Fit for 55”. W zapisach pakietu, dzięki któremu wspólnotowa emisja CO2 ma zostać, znalazły się także zapisy o zakazie emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych „ze źródeł zainstalowanych w budynku”. Przepisy mają wejść w życie w ciągu kilku lat.

„Fit for 55” w domach. Zakaz pieców węglowych, olejowych i gazowych?

Nad ludzkością wisi widmo katastrofy klimatycznej. Dekady pompowania do atmosfery gazów cieplarnianych sprawiły, że wzorce pogodowe zaczęły się załamywać i coraz częściej pojawiają się zjawiska ekstremalne. Zmiany widać także w Polsce, gdzie od lat panuje susza wpływająca na wielkość rolniczych zbiorów.

Skutki antropogenicznego ocieplenia klimatu można ograniczyć – naukowy konsensus mówi o zatrzymaniu się na średnim wzroście temperatury w okolicach 2 stopni ponad notowane w czasach przedindustrialnych, jeśli do 2050 roku uda się zredukować emisje gazów cieplarnianych do zera.

To ambitny plan, który będzie wymagać ogromnych nakładów. Częścią jest pakiet „Fit for 55”, który reguluje cele do osiągnięcia do 2030 roku. Emisja CO2 ma do tego czasu zostać ograniczona o 55 procent w stosunku do poziomu z 1990 roku.

Portalsamorządowy.pl podał, że w ramach strategii od 2027 roku na terenie UE może obowiązywać zakaz emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych „ze źródeł zainstalowanych w budynku” w przypadku nowo wybudowanych domów i mieszkań. W 2030 roku zakaz ma objąć także budynki modernizowane, czyli gruntownie remontowane.

Przepisy nie zostały jeszcze uchwalone – to propozycja działań, jakie powinny być podjęte w ramach „Fit for 55”. Jeśli prawo zostanie przyjęte, obejmie między innymi gazowe ogrzewacze wody. Dosłowne potraktowanie zakazu oznaczałoby także zakaz gotowania na kuchenkach podpiętych do butli.

RadioZET.pl/portalsamorzadowy.pl/Business Insider Polska