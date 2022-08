UE przygotowuje mieszkańców na ciężką zimę. „Usilnie radzę obniżenie ogrzewania”

Rosja może zgotować Unii Europejską równocześnie zimną i gorącą zimę, odcinając lub ograniczając dostawy gazu. Obroną przed tym ma być uprzedzające zredukowanie zużycia energii o 15 procent. Jednym z rozwiązań ma być obniżenie temperatury w domach o 2-3 stopnie, co „usilnie radzi” unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Węgiel w ciągu kilku miesięcy podrożał w Polsce kilkakrotnie, co w efekcie przyniosło także podwyżki cen energii. To efekt działań elektrowni, które zamiast zużywać dostępny węgiel, zaczęły część odkładać w ramach szykowania zapasów na zimę. Ciężko może wyglądać także zaopatrzenie w gaz ziemny: Rosja może zakręcić Europie kurek, a Polska ma problemy z zakontraktowaniem gazu od Norwegów do Baltic Pipe. Jednym z możliwych powodów opóźnień w negocjacjach może być fakt, że premier według komentatorów obraził Norwegów.

Europa zamierza zrezygnować z surowców energetycznych z Rosji w ciągu kilku lat, wprowadzając ograniczenia w imporcie. Nadchodząca zima będzie więc dla Putina jedną z ostatnich okazji na wykorzystanie uzależnienia od gazu i ropy do zaszkodzenia Unii Europejskiej, a więc i Polsce. Siłę potencjalnego ciosu można znacznie osłabić – temu służyć miało właśnie między innymi proponowane zobowiązania do ograniczenia zużycia energii o 15 procent przez kraje Wspólnoty.

Rosja szykuje Europie ciężką zimę? UE wzywa do oszczędności

Nawet potencjalnie nieznaczące działania podejmowane przez mieszkańców UE w skali globalnej mogą mieć znaczne i wymierne efekty. Tak było chociażby z zarządzoną przez Unię wymianę żarówek na energooszczędne źródła światła, co zauważalnie obniżyło zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Pomóc w radzeniu sobie z niższymi dostawami może być także mniej intensywne korzystanie z klimatyzacji w lecie i ogrzewania zimą. Przekonywał do tego we Francji unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

- Usilnie radzę wszystkim moim francuskim rodakom i naszym współobywatelom europejskim, którzy włączają klimatyzator latem tego roku, aby nie ustawiali go zbyt mocno, a zimą obniżyli ogrzewanie o dwa-trzy stopnie - powiedział Breton w wywiadzie dla stacji BFM Business.

Pod koniec lipca Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie UE do zmniejszenia zużycia energii o 15 procent do 31 marca 2023 roku w porównaniu ze średnią zużycia w ciągu ostatnich pięciu lat w sytuacji wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu.

- Zaproponowaliśmy te liczby, ponieważ znamy historię. W Japonii, kiedy doszło do katastrofy w Fukushimie, (...) Japończycy postanowili na chwilę zamrozić pracę swoich elektrowni jądrowych. (…) Zdecydowano wówczas, aby zmniejszyć zużycie energii w gospodarstwach domowych o 15 procent. Polegało to na obniżeniu temperatury o 2-3 stopnie w okresie zimowym – wyjaśnił Breton. Według unijnego komisarza jest to „wykonalne, ale trzeba być zdyscyplinowanym”.

