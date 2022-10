UE wstrzymała pieniądze dla Polski? „Płatności nie będą zwracane przez KE”

Fundusze europejskie nie płyną już do Węgier, następna w kolejce jest Polska. Decyzja już praktycznie zapadła – poinformowała „Rzeczpospolita”. Kurek z unijnymi pieniędzmi pozostanie zakręcony, dopóki rząd nie spełni obietnic, jakie złożył między innymi w sprawie sądownictwa. Chodzi już nie tylko o KPO, lecz także o fundusze strukturalne.

Unia Europejska straciła cierpliwość do PiS. „Bruksela wstrzymuje praktycznie wszystkie fundusze dla Polski, dopóki nie naprawimy sądownictwa” – podała „Rzeczpospolita”. Oficjalnie decyzja nie została jeszcze podana, wygląda jednak na to, że antyunijna postawa rządu doczekała się stanowczej reakcji. To może być wielki cios dla Polski – Polski Instytut Ekonomiczny wyliczył, że bez wsparcia Wspólnoty mielibyśmy dziś PKB, jakie notowaliśmy w 2014 roku.

Koniec funduszy europejskich dla Polski? UE wymaga spełnienia obietnic

Cytowany przez gazetę Marc Lemaitre, dyrektor generalny ds. polityki regionalnej w KE, powiedział w ubiegłym tygodniu na spotkaniu w Brukseli, że „polskie władze same zadeklarowały, że nie wypełniły jednego z podstawowych warunków umożliwiających zwrot pieniędzy, związanego z kartą praw podstawowych”.

- To horyzontalny warunek, nie dotyczy poszczególnych sektorów, ale całości funduszy. I dopóki on nie będzie wypełniony przez Polskę, płatności nie będą zwracane przez KE. Te rachunki będą czekać - powiedział Lemaitre.

- W wyniku niespełnienia warunków podstawowych Komisja nie może dokonać żadnego zwrotu przedłożonych przez Polskę wydatków, z wyjątkiem pomocy technicznej i działań przyczyniających się do spełnienia warunku podstawowego. Ponadto, o ile warunek podstawowy nie jest spełniony, Komisja może odzyskać zaliczkę przy rocznym rozliczeniu rachunków lub przy zamknięciu – dodał Stefan De Keersmaecker, rzecznik prasowy KE.

Chodzi przede wszystkim o wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sadu Najwyższego, przywrócenie do orzekania sędziów zawieszonych wcześniej przez ID oraz zagwarantowanie sędziom prawa do zadawania pytań prejudycjalnych do TSUE.

- Nie ulega wątpliwości, że zarówno retoryka choćby prezesa partii PiS, jak i zachowania niektórych funkcjonariuszy tej partii, którzy wydają polecenia swoim posłusznym podwładnym, choćby myślę tu o panu sędzim (Piotrze) Gąciarku, który wygrał wszystkie należne postępowania sądowe, a i tak nie jest przywrócony do pracy, oznacza nic innego, jak prowokowanie i szykowanie nas do polexit - skomentował sytuację marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Unia opłaca się Polsce – na członkostwie we Wspólnocie zarabiamy na czysto grube miliardy. Nasza nadwyżka w handlu z krajami unijnymi to 60 mld euro, a popyt na polskie produkty i usługi pochodzący z państw Wspólnoty stworzył w Polsce około 1,3 mln miejsc pracy.

Korzystamy także potężnie ze środków unijnych. Do 2020 roku Polska wpłaciła do wspólnej kasy około 61 mld euro, wypłacając z niej aż 188 mld euro. Zarobiliśmy więc 127 mld euro, co według obecnego przelicznika oznacza otrzymanie 612 mld złotych. Polska gospodarka dzięki UE rozkwitła i rosła tak szybko, że udało się zniwelować nieco różnice między bogatymi mieszkańcami Zachodu oraz Polakami.

W latach 2007-2013 do Polski trafiło 91 mld euro - prawie 60 mld euro na politykę spójności, 27 mld euro na rolnictwo i 4 mld euro na inwestycje w ramach Strategii Lizbońskiej. Kolejna perspektywa budżetowa była jeszcze lepsza: na lata 2014-2020 Polsce przyznano 73 mld euro na politykę spójności oraz 28 mld euro na wspólną politykę rolną. Obie wartości bledły jednak w porównaniu do pieniędzy, jakie Polska miała dostać z unijnego budżetu na lata 2021-2027.

Bezpośrednio z budżetu UE do Polski miało trafić 109,7 mld euro. Dodatkowo gospodarki krajów unijnych miały być stymulowane przez środki pochodzące z Funduszu Odbudowy. Polsce miało przypaść 28,6 mld euro dotacji oraz 34,2 mld euro w formie korzystnie oprocentowanych kredytów. Premier Morawiecki chwalił się po powrocie z Brukseli, że Polska otrzyma rekordowe 770 mld zł, co przełoży się na ogromny skok cywilizacyjny naszego kraju.

Ze środków z Krajowego Planu Odbudowy inne kraje UE korzystają już od roku, zwiększając konkurencyjność swojej gospodarki. Polska nie otrzymała jeszcze żadnego eurocenta – rząd nie chce wypełnić zobowiązań, które sam wynegocjował w kamieniach milowych.

- Kiedy mechanizm warunkowości wejdzie w życie, na jego podstawie będzie możliwe wstrzymanie nie tylko środków z Funduszu Odbudowy, ale także pozostałych środków zabudżetowanych na lata 2021-2027. To sytuacja absolutnie tragiczna. Jako kraj jesteśmy olbrzymim beneficjentem pieniędzy z UE i potrzebujemy ich nie tylko do odbudowy kraju po pandemii, ale także do realizacji licznych inwestycji infrastrukturalnych — powiedział w rozmowie z Business Insider Polska mec. Michał Wawrykiewicz, specjalista w sprawach ustrojowych i konstytucyjnych, pełnomocnik sędziów SN, NSA i sądów powszechnych przed TSUE oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita/Business Insider Polska/PAP