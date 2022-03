Jak myć samochód? Sprawdź, co niszczy lakier!

Dbanie o samochód to dla wielu kierowców nie tylko obowiązek, ale też przyjemność. Nic ma chyba nic lepszego, niż przejażdżka lśniącym, świeżo umytym autem w słoneczny dzień. Sprawdź koniecznie, jak myć samochód i dowiedz się, co może niszczyć lakier!

Jak myć samochód?

Przede wszystkim regularnie! Warstwa kurzu, brudu i piachu na lakierze nie tylko nie wygląda zbyt estetycznie, ale też z czasem może doprowadzić do niszczenia lakieru, a także do powstawania tzw. mikrorys. Nie należy również kierować się zasadą, że częste mycie auta doprowadza do niszczenia lakieru. Zdecydowanie jest to mit, w który nie warto wierzyć.

Oczywiście wiele zależy tutaj od sposobu mycia. Używanie zbyt agresywnych środków chemicznych, mocny nacisk na lakier, a nawet… korzystanie z myjni automatycznej, może doprowadzić do błyskawicznego uszkodzenia lakieru. No właśnie, a skoro o myjniach mowa – z których warto korzystać, a które myjnie lepiej omijać?

Myjnia automatyczna to niezbyt dobry wybór

Choć myjnia automatyczna wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem, profesjonalista od razu rozpozna kilkuletnie (a nawet roczne!) auto, które zbyt często wjeżdżało na taką myjnię. Dlaczego? Przede wszystkim na tego typu myjniach niejednokrotnie stosowane są silne środki chemiczne, a dodatkowo nacisk szczotek jest tutaj bardzo silny. Niestety, często zbyt silny, co doprowadza do uszkodzenia lakieru.

Dodatkowo szczotki te nie zawsze są czyste. Jeśli do wjazdu do myjnie automatycznej ustawia się kolejka chętna, lepiej zrezygnować z mycia. Piasek i inne uszkodzenia, które zgromadzą się na szczotkach, dodatkowo porysują lakier Twojego auta. W przypadku aut, które często myte są na takich myjniach, szybko pojawiają się specyficzne, koliste zarysowania, które szczególnie dobrze widoczne są w pełnym słońcu.

Czy myjnia samoobsługowa to dobre rozwiązanie?

Myjnie samoobsługowe, czyli bezdotykowe, również są bardzo popularne wśród kierowców. Takie mycie może być dobrym wyborem, pod warunkiem, że pamiętamy o kilku zasadach. Najbezpieczniejszą opcją dla lakieru jest korzystanie tylko z niektórych trybów na myjnie – przede wszystkim ze spłukiwania czystą wodą oraz z opcji spłukiwania końcowego. Niestety, nigdy nie wiadomo, czy środki chemiczne na dalej myjnie nie okażą się zbyt agresywne dla lakieru.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że szczotki, które są dostępne na takich myjniach, również nie należą do najczystszych. Znajdują się w nim między innymi drobinki piasku, które mogą uszkadzać lakier. Jeśli więc samochód wymaga jedynie delikatnego odświeżenia, warto wybrać jedynie opcję spłukiwania czystą wodą – bez użycia środków chemicznych.

Jak myć samochód – podsumowanie

Choć wydawać by się mogło, że popularne myjnie są w pełni bezpieczne dla lakieru, nie zawsze tak jest. W wielu przypadkach myjnie automatyczne mogą uszkadzać lakier. Podobnie jest w przypadku myjni samoobsługowych – tutaj lepiej unikać używania szczotek i chemii, a zamiast tego wybrać tylko spłukiwanie wodą. Lepiej myć auto częściej, aby nie wymagało używania agresywnych środków czyszczących. Dzięki temu lakier będzie wyglądał dobrze przez długi czas.

Oczywiście warto od czasu do czasu skorzystać z usług profesjonalnej myjni ręcznej, która dostosowuje środki chemiczne i metodę czyszczenia do rodzaju lakieru. To zdecydowanie najlepsze rozwiązanie dla Twojego auta.