Jak myć samochód zimą? A może lepiej zrezygnować z mycia?

Myć czy nie myć – oto jest pytanie, które każdej zimy zadają sobie niemal wszyscy kierowcy. Z jednej strony niskie temperatury nie zachęcają do mycia auta, z drugiej – rezygnacja z mycia może być poważnym zagrożeniem dla pojazdu. A zatem co zrobić – myć samochód? A może lepiej zaczekać do wiosny?

Dlaczego zimą należy regularnie myć samochód?

Mycie samochodu zimą jest równie ważne, jak podczas wszystkich innych pór roku – a nawet ważniejsze. Dlaczego? Otóż nieustanna, wszechobecna wilgoć w połączeniu ze sporą ilością soli drogowej, a także innych szkodliwych substancji i zanieczyszczeń, może okazać się zabójcza dla auta – i to dosłownie. W wielu przypadkach nagromadzenie takiej mieszanki spowoduje powstawanie korozji. Czasem może również doprowadzić do uszkodzenia auta. Właśnie dlatego zimą należy regularnie myć samochód – szczególnie kiedy przez długi czas na drogach leży śnieg, a każdego dnia drogowcy posypują drogi sporą ilością soli i innych mieszanek, które gromadzą się na podwoziu.

Jak myć samochód zimą?

Pora na znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak myć samochód zimą. Z pewnością trzeba na to poświęcić nieco więcej czasu, niż w przypadku mycia auta latem. Przede wszystkim zimą warto myć samochód na myjni zamkniętej, a nie na popularnej myjni bezdotykowej. W zamkniętym pomieszczeniu samochód będzie o wiele łatwiej doprowadzić do porządku i usunąć wszystkie zanieczyszczenia. Dodatkowo auto będzie miało szansę na dokładne wyschnięcie, dzięki czemu wilgotne elementy nie będą zamarzały w niskich temperaturach. Takie mycie z pewnością jest droższe, jednak jest to dobra inwestycja w stan pojazdu.

Istotne jest również to, aby dokładnie myć zarówno podwozie, jak i nadwozie. Zimą zanieczyszczenia gromadzą się na wszystkich elementach samochodu, dlatego dokładne mycie jest w stanie uchronić pojazd przed mniej lub bardziej poważnymi uszkodzeniami. Oczywiście tak dokładne mycie auta warto zlecić ekspertom, ponieważ samodzielne mycie podwozia nie jest najlepszym pomysłem.

Dobrym rozwiązaniem może być również woskowanie samochodu. Gruba warstwa wysokiej jakości wosku uchroni karoserię, a także inne elementy, przed gromadzeniem się zanieczyszczeń, a lakier – przed mikrorysami, które nie są widoczne gołym okiem, dopóki… na zewnątrz nie pojawi się silne słońce. Woskowanie również warto zlecić profesjonalistom, podobnie jak dobór wosku. Nie warto tutaj oszczędzać, ponieważ dobre nawoskowanie auta uchroni kierowcę przed… zbyt wczesną wizytą na myjni.

Zadbaj o to, aby w kabinie było przyjemnie i… sucho

Z pewnością doskonale wiesz, że kiedy zimą wsiadasz do auta, bardzo często wnosisz do środka sporo śniegu, piasku, soli i innych zanieczyszczeń. Właśnie dlatego warto regularnie czyścić także wnętrze samochodu. W przeciwnym wypadku bardzo szybko stanie się ono… niezbyt zachęcające do jazdy. Dodatkowo wilgoć w środku może być przyczyną parowania szyb, które utrudnia jazdę.

Przede wszystkim zadbaj o gumowe dywaniki, które łatwo wypłuczesz. Możesz również zainwestować w pokrowce na fotele i tylną kanapę, ponieważ mokre okrycia mogą powodować powstawanie plan na tapicerce. Wielu kierowców decyduje się także na umieszczenie w kabinie jednego lub dwóch pochłaniaczy wilgoci. To tanie i skuteczne rozwiązanie, które uchroni kabinę przed gromadzeniem się tam nadmiaru wilgoci, a jak wiadomo – wilgoć może być szkodliwa, na przykład dla układu elektronicznego.

Podsumowanie

Jak widać, mycie samochodu zimą jest bardzo ważne. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest ono ważniejsze niż wiosną czy latem, ponieważ szkodliwe substancje na drogach mają bardzo negatywny wpływ na stan pojazdu.