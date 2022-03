Jak przygotować samochód na wiosnę?

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, o czym świadczą coraz częściej pojawiające się promienie słońca, budząca się do życia roślinność, a także… motocykliści na drogach. Zastanawiasz się, w jaki sposób możesz przygotować swój samochód na wiosnę? Dowiedz się, o co musisz zadbać, aby Twoje auto było gotowe!

Zacznij od gruntownych porządków

Wiosenne porządki warto zrobić nie tylko w domu czy w garażu, ale też w samochodzie. Jeśli chcesz dobrze przygotować samochód na wiosnę, koniecznie zacznij od dokładnego wyczyszczenia pojazdu zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Pozbądź się resztek piasku, śladów po mokrych ubraniach i innych zabrudzeń. Nie zapomnij o usunięciu pozostałości soli na karoserii. Po oczyszczeniu blachy warto zakonserwować, aby zapobiec powstawaniu korozji. Dobrym pomysłem może być skorzystanie z profesjonalnej usługi czyszczenia auta po zimie.

Sprawdź układ hamowania

Dobrym pomysłem może być również skontrolowanie, czy układ hamowania działa tak, jak powinien. Niestety, zimą jest on narażony nie tylko na niskie temperatury, ale też na stałe działanie wilgoci czy soli drogowej. W efekcie może dość do uszkodzenia tego układu. Biorąc pod uwagę, że jest on kluczowy dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów, warto sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.

Skontroluj poziom płynów

Chodzi tutaj nie tylko o zużywany zimą płyn do spryskiwaczy, ale też o poziom oleju, płynu hamulcowego i pozostałych płynów, niezbędnych do prawidłowego działania pojazdu. Szczególnie istotny jest poziom oleju – warto już teraz go uzupełnić, a także płyn do spryskiwaczy. Wiosną zdecydowanie należy zrezygnować z płynu zimowego.

Zmień opony na letnie

Kiedy masz już pewność, że zima nie wróci, nie czekaj z wymianą opon na letnie. Nie ma sensu jeździć na oponach zimowych dłużej, niż to konieczne. Przy wyższych temperaturach mogą one bowiem szybciej się nagrzewać, a w efekcie – tracić swoje właściwości. A przecież chcesz, aby Twoje opony zimowe były gotowe do użycia, kiedy znowu nadejdzie zima. Wymianę opon na letnie najlepiej przeprowadzić, gdy temperatura stale utrzymuje się na poziomie minimum 7 stopni Celsjusza. Pamiętaj również o regularnym sprawdzaniu ciśnienia w oponach.

Może warto zdecydować się na czyszczenie klimatyzacji?

Oczyszczanie klimatyzacji po zimie to bardzo dobry pomysł. Niestety, zapach z klimatyzacji może nie być najlepszy, ponieważ mogą tam nagromadzić się szkodliwe grzyby. Warto zdecydować się na serwis i uzupełnianie klimatyzacji – tym bardziej, że w ostatnich latach temperatury wiosną potrafią być bardzo wysokie.

Jak przygotować auto na wiosnę – podsumowanie

Jak widzisz, przygotowanie auta na wiosnę nie zajmie Ci wiele czasu i nie będzie wymagało dużych nakładów finansowych. Warto poświęcić chwilę na dokładne wyczyszczenie samochodu, na sprawdzenie układu hamulcowego, a także poziomu płynów, gdyż takie działania zapewnią Ci nie tylko bezpieczeństwo, ale też utrzymasz auto w dobrym stanie. Nie zapomnij również o wymianie opon na letnie – nie warto z tym zwlekać do momentu, gdy konieczne będzie oczekiwanie w długich kolejkach do wulkanizacji.