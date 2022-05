Nowe przepisy drogowe – za te wykroczenia stracisz prawo jazdy

Utrata prawa jazdy na trzy miesiące

Choć trzy miesiące to dla większości osób niezbyt długi okres, utrata prawa jazdy na taki czas może okazać się problematyczna. W końcu każdego dnia trzeba dojechać do pracy, na zakupy czy na siłownię, a dodatkowo należy zawieźć dzieci do szkoły. Za jakie przewinienia można stracić prawo jazdy na trzy miesiące w 2022 roku?

Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h

Podobnie jak w poprzednim roku, tak i teraz przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym kończy się odebraniem prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Już sam fakt, że jazda z nadmierną prędkością w terenie zabudowanym jest niezwykle niebezpieczna i może zakończyć się tragicznie, powinien być dla kierowców powodem, aby zdjąć nogę z gazu. Oczywiście żadne przekroczenie prędkości nie jest mile widziane, gdy w pobliżu są domy, szkoły czy parki, jednak należy szczególnie uważać na tak nadmierną prędkość, gdyż może to zakończyć się odebraniem prawa jazdy na trzy miesiące.

Przewożenie zbyt wielu pasażerów

W dowodzie rejestracyjnym każdego pojazdu znajduje się informacja na temat tego, ilu pasażerów można w nim przewozić. Jeśli Twoje auto ma pomieścić pięć osób, a Ty zostaniesz zatrzymany przez policję i w środku będzie sześciu pasażerów, stracisz prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Oczywiście jazda z nadmierną liczbą pasażerów również jest niebezpieczna, choćby z uwagi na fakt, że nie wszyscy mogą skorzystać z pasów bezpieczeństwa. Zamiast zgadzać się na przewiezienie małego Jasia i Zosi na kolanach, lepiej zamówić taksówkę dla nadprogramowej liczby osób.

Utrata prawa jazdy na trzy lata

O ile utrata prawa jazdy na trzy miesiące jest do zaakceptowania, o tyle stracenie możliwości prowadzenia pojazdu na okres trzech lat jest dla większości osób nie do pomyślenia. Za jakie przewinienia możesz stracić prawo jazdy na trzy lata?

Jazda po spożyciu alkoholu

To jedno z najgorszych, choć niestety bardzo często pojawiających się wykroczeń drogowych. W przypadku stanu po spożyciu alkoholu, we krwi znajduje się od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. W takim przypadku kierowca może stracić prawo jazdy na trzy lata, a dodatkowo możesz zostać ukarany bardzo wysokim mandatem i punktami karnymi. I w tym przypadku lepiej wezwać taksówkę, niż decydować się na jazdę na podwójnym gazie.

Ucieczka z miejsca wypadku

Osoby, które spowodowały kolizję lub wypadek i uciekły, również mogą mieć odebrane uprawnienia na okres trzech lat. Co więcej, taka ucieczka z reguły jest pozbawiona sensu, ponieważ obecnie większość miast jest w całości monitorowanych, co pozwoli na wykrycie sprawcy, który nie zaczekał na przyjazd odpowiednich służb. I w tym przypadku – nie warto!

Podsumowanie

To tylko niektóre przykłady sytuacji, w których można stracić prawo jazdy. Oczywiście uprawnienia do prowadzenia pojazdu można utracić również wtedy, gdy przekroczy się dozwolony limit punktów karnych. Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi przepisami punkty karne zerowane są po dwóch latach, a nie po roku, jak to było dotychczas. A zatem jedno jest pewne – ostrożna jazda z pewnością jest najlepszym sposobem na uchronienie się przed utratą prawa jazdy.