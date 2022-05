Od 2022 roku jazda na podwójnym gazie będzie karana bardziej surowo

Choć najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest nadmierna prędkość i niedostosowanie tempa jazdy do warunków panujących na drodze, bardzo często to właśnie jazda na podwójnym gazie kończy się tragicznie. Sprawdź, jakie kary grożą kierowcom, którzy w 2022 roku zdecydują się na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Nowy taryfikator mandatów obowiązuje od początku 2022 roku

Większość kierowców wie już, że wraz z początkiem stycznia 2022 roku, w życie weszły nowe przepisy – między innymi zupełnie nowy taryfikator mandatów. Wysokość kar bardzo wzrosła, w szczególności za przekroczenie prędkości, choć nie tylko. Efekty tych działań widać już teraz – kierowcy jeżdżą bardziej ostrożnie, co jest zauważalne szczególnie w większych miastach, gdzie okazji do przekroczenia prędkości jest naprawdę sporo.

Jazda pod wpływem alkoholu – najważniejsze informacje

Należy wiedzieć, że w polskim prawie rozróżnia się stan po spożyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości. Stan po spożyciu alkoholu, a dokładniej jazdę w takim stanie, uznaje się wyłącznie za wykroczenie. Dotyczy to sytuacji, w których kierowca ma od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi (od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza). Z kolei o stanie nietrzeźwości mówimy, gdy zawartość alkoholu we krwi jest wyższa niż 0,5 promila (powyżej 0,25 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza). Wtedy też nie mówimy już o wykroczeniu, gdyż czyn ten traktowany jest jako przestępstwo.

Jakie kary dla kierowców na podwójnym gazie?

Jeśli chodzi o kierowców, którzy prowadzą auto w stanie nietrzeźwości, zgodnie z nowym taryfikatorem grozi im przede wszystkim grzywna, której wysokość uzależniona jest od dochodu. Może to być od 10 do aż 540 stawek dziennych; od 10 do 2000 złotych za stawkę dzienną. Oprócz tego kierowca może zostać pozbawiony wolności na okres do dwóch lat. Dodatkowo kierowca będzie miał zakaz prowadzenia pojazdów na okres od trzech do 15 lat. W niektórych przypadkach kierowca, który popełnił przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości, może również dostać nakaz wpłacenia od 5000 zł do 60 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Oczywiście w sytuacji, gdy kierowca pod wpływem alkoholu spowoduje wypadek, kary takie będą o wiele wyższe. Wiele zależy tutaj od tego, czy będzie to wypadek bez ofiar śmiertelnych, ze spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu czy też z ofiarami śmiertelnymi. W ostatnim przypadku kierowcy grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a także sankcja finansowa w wysokości od 10 000 do 60 000 złotych.

Podsumowanie

Jazda pod wpływem alkoholu jest bardzo niebezpieczna, nie tylko dla kierowcy czy jego pasażerów, ale też dla innych użytkowników drogi, w tym rowerzystów i pieszych. Biorąc pod uwagę możliwe sankcje, a także wysokość mandatów – również w przypadku prowadzenia pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu – zdecydowanie lepszym (i prawdopodobnie o wiele tańszym!) wyborem będzie powrót do domu taksówką.