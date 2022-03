Opony całoroczne – czy warto je wybrać?

Opony całoroczne coraz bardziej popularne

W ostatnich latach zimy są stosunkowo łagodne, a śniegu nie ma zbyt wiele. Temperatury tez nie są skrajnie niskie. W związku z tym wiele osób zastanawia się, czy zakup opon całorocznych nie byłby dobrą alternatywą dla użytkowania opon letnich i zimowych. Z jednej strony zwolenników opon całorocznych jest coraz więcej, z drugiej – grono osób, które uważają, że "co jest do wszystkiego, jest do niczego", jest nadal spore.

Co ciekawe, jeszcze 30 lat temu nie istniał podział na opony letnie i zimowe – wtedy również kierowcy jeździli przez cały rok na jednych oponach. Postęp technologiczny pozwolił jednak na tworzenie rozwiązań, które zwiększały bezpieczeństwo, a opony zimowe miały zupełnie inną charakterystykę. Wygląda jednak na to, że powoli wracamy do opon całorocznych – choć bez wątpienia są one o wiele bardziej zaawansowane, niż jeszcze 30 lat temu.

Kiedy warto zdecydować się na opony całoroczne?

Zastanawiasz się, czy opony całoroczne mogłyby być dobrym rozwiązaniem dla Ciebie? Tak naprawdę opony takie sprawdzą się przede wszystkim w przypadku osób, które przez cały rok pokonują niewielkie odległości – na przykład używają auta tylko do tego, aby dojechać do pracy czy do sklepu. W takim przypadku opony całoroczne będą dobrym wyborem – tym bardziej, że drogi w miastach są najczęściej odśnieżone. Takie opony nie tylko pozwolą na uniknięcie wymiany opon, ale też nie będzie problemu z przechowywaniem kompletu opon, które nie są aktualnie użytkowane.

A kiedy warto nadal korzystać z opon letnich i zimowych? Przede wszystkim wtedy, kiedy sporo jeździsz na długich trasach – szczególnie zimą. Opony zimowe zagwarantuję Ci wtedy o wiele większe bezpieczeństwo, ponieważ zapewniają one lepszą przyczepność i są lepiej dostosowane na warunków na zimowych drogach, także przy dużych prędkościach.

Co z kosztami?

Wiele osób zastanawia się nad zakupem opon całorocznych również z uwagi na koszty. Nie ma wątpliwości co do tego, że w sytuacji, gdy kierowca będzie chciał mieć dwa komplety – letnie i zimowe – zapłaci więcej. Obecnie producenci oferują dobrej jakości opony całoroczne, których cena jest porównywalna do jednego kompletu opon letnich lub zimowych. Widać zatem, że całoroczne opony to spora oszczędność. Warto jednak zainwestować w takie opony, ponieważ muszą one być dobrej jakości – w końcu będą użytkowane również zimą czy w upały. Należy także mieć na względzie, że opony całoroczne zużywają się szybciej, więc konieczna będzie ich częstsza wymiana.

Podsumowanie

Zakup opon całorocznych to dobre rozwiązanie dla osób, które niewiele korzystają z auta, szczególnie w trudnych warunkach pogodowych, jak opady śniegu czy upały. To dobry sposób na oszczędności, więc warto rozważyć ich zakup. Osoby, które sporo jeżdżą na trasach, również zimą, powinny jednak pozostać przy oponach letnich i zimowych.