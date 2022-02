Planujesz wyjazd na ferie zimowe? Zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie

Wielkimi krokami zbliżają się ferie, a wraz z nimi zimowe wyjazdy. Ty również planujesz kilka dni urlopu? Sprawdź, dlaczego warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne i na co zwrócić uwagę, dokonując wyboru polisy.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Ferie zimowe to dla wielu osób czas najbardziej wyczekanych wyjazdów w ciągu roku. Nic dziwnego, ponieważ to właśnie zimą można do woli cieszyć się uprawianiem takich sportów, jak jazda na nartach czy snowboard. Nie sposób nie wspomnieć także o niepowtarzalnym uroku górskich krajobrazów, a także o przyjemności, jaką jest wieczór spędzony z kubkiem gorącej herbaty lub kakao przed kominkiem.

Aby jednak w pełni cieszyć się zimowym wyjazdem, warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne dla siebie i swojej rodziny, jeżeli podróżujesz z bliskimi. Polisa turystyczna pozwoli na pokrycie kosztów leczenia, jeśli na stoku dojdzie do powstania kontuzji lub jeżeli koniecznie okaże się skorzystanie z innego rodzaju pomocy medycznej. Dodatkowo ubezpieczenie turystyczne pozwoli na ubieganie się o odszkodowanie w przypadku wielu nieprzewidzianych zdarzeń, a w przypadku polisy o szerszym zakresie – także na zwrot kosztów podróży do kraju.

Na co zwrócić uwagę, wybierając polisę turystyczną?

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że polisę turystyczną można zakupić nawet na kilka dni. Nie ma tutaj konieczności kupowania ochrony na miesiąc lub dłużej, a także wiązania się długotrwałymi umowami. To dobra wiadomość dla osób, które planują weekendowy wyjazd i dłuższa ochrona nie jest im potrzebna. Jest to również istotne z uwagi na cenę. Koszt polisy turystycznej na kilka dni zdecydowanie nie jest wysoki, a poczucie bezpieczeństwa podczas wyjazdu może być bezcenne.

Podczas wyboru ubezpieczenia turystycznego warto zwrócić uwagę przede wszystkim na sumę ubezpieczenia i na zakres polisy. Suma ubezpieczenia oznacza kwotę, jaką można otrzymać w ramach odszkodowania. Z kolei zakres polisy dotyczy sytuacji, w których ubezpieczenie zadziała. Jest to bardzo ważne, ponieważ oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych są mocno zróżnicowane. Niektóre firmy oferują bardzo okrojony zakres polisy, a inne – o wiele szerszy.

Właśnie dlatego warto dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia, aby wiedzieć, w jakich sytuacjach można liczyć na odszkodowanie. Uwaga: należy także zwrócić uwagę na wykluczenia, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Może to dotyczyć na przykład kontuzji poniesionych w trakcie uprawiania sportów, uznawanych za niebezpieczne.

Podsumowanie

Jak widać, koszt ubezpieczenia turystycznego nie jest wysoki, szczególnie jeśli planujesz wyjazd na ferie zimowe na kilka dni. Warto zainwestować w taką polisę, ponieważ nie tylko zapewnia ona poczucie bezpieczeństwa, ale też zagwarantuje odszkodowanie w sytuacji, gdy poniesiesz kontuzję lub będziesz musiał skorzystać z pomocy medycznej w kraju, który odwiedzasz.