Przed czym chroni ubezpieczenie turystyczne podczas wyjazdu za granicę?

Choć zagraniczny urlop to dla wielu osób najbardziej wyczekany okres w roku, należy pamiętać, że z wyjazdem za granicę może wiązać się też wiele poważnych zagrożeń. Właśnie dlatego – niezależnie od tego, czy planujesz urlop, czy może czeka Cię wyjazd służbowy – koniecznie zadbaj o ubezpieczenie turystyczne. Sprawdź, przed czym dokładnie chroni taka polisa.

Ubezpieczenie turystyczne – kluczowe znaczenie ma zakres ochrony

Jeśli chodzi o polisy turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe mają bardzo zróżnicowane oferty. Niektóre polisy zapewniają tylko podstawowy zakres ochrony, inne gwarantują kompleksową pomoc i wsparcie, a także dają możliwość uzyskania odszkodowania w wielu sytuacjach. Właśnie dlatego nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, przed czym chroni ubezpieczenie turystyczne. Wszystko zależy bowiem od konkretnej oferty. Jest jednak kilka elementów, które w przypadku takiego ubezpieczenia mają szczególnie duże znaczenie, dlatego – wybierając taką polisę – warto zwrócić na nie uwagę. Oto najważniejsze z nich.

Koszty leczenia za granicą

Kluczową kwestią w przypadku każdego ubezpieczenia turystycznego jest możliwość uzyskania pomocy medycznej, nie tylko w przypadku złamania nogi czy nagłego zatrucia, ale też na przykład skorzystania z pomocy stomatologicznej. Bardzo ważne jest tutaj to, jaka jest maksymalna kwota kosztów, jakie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela, a także to, jaki dokładnie procent tej kwoty zostanie wypłacony w konkretnym przypadku. Koniecznie przeczytaj OWU i sprawdź dokładnie wszystkie informacje na tematów kosztów leczenia w ramach danej polisy turystycznej.

Ubezpieczenie NNW

Warto upewnić się, czy w ramach polisy otrzymasz również ubezpieczenie NNW. Jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które zagwarantuje Ci ochronę na wypadek doznania uszczerbku na zdrowiu, a także śmierci. Oczywiście i w tym przypadku warto zadbać o to, aby kwota ubezpieczenia NNW była jak najwyższa. Należy jednak pamiętać, że będzie to miało przełożenie na koszty całego ubezpieczenia turystycznego. Z tego powodu warto dokładnie porównywać oferty różnych polis turystycznych.

Ubezpieczenie OC

Kolejnym ważnym aspektem polisy turystycznej jest ubezpieczenie OC. Co istotne, takie ubezpieczenie zapewni Ci ochronę w różnych sytuacjach, na przykład wtedy, gdy zniszczysz coś w hotelu lub gdy przypadkowo… uszkodzisz aparat fotograficzny innego turysty. Ciekawym rozwiązaniem jest wybór OC, które zapewni ochronę na wypadek uszkodzeń dokonanych przez dzieci lub zwierzęta, z którymi podróżujesz.

Ubezpieczenie sprzętu i bagażu

Jak wiadomo, zabieranie w podróż cennych przedmiotów nie jest dobrym pomysłem. Z pewnością jednak rzeczy, które zabierasz, mogą mieć pewną wartość – szczególnie jeśli chcesz mieć przy sobie aparat lub kamerę albo chcesz wykorzystać własny sprzęt sportowy. W takiej sytuacji koniecznie zdecyduj się na dodatkowe ubezpieczenie sprzętu i bagażu. Dzięki temu będziesz miał pewność, że w razie zniszczenia sprzętu lub kradzieży bagażu otrzymasz stosowne ubezpieczenie.

Podsumowanie

Jak widzisz, ubezpieczenie turystyczne zapewnia bardzo szeroką ochronę. Istotne jest jednak to, aby dobrze dopasować polisę do swoich potrzeb, a także do planów wakacyjnych. W ten sposób zapewnisz sobie pełne bezpieczeństwo, a tym samym – spokojny wyjazd.