Trzy gadżety samochodowe, które pokochasz

Jonizator / oczyszczacz powietrza

Bardzo często masz wrażenie, że powietrze w Twoim samochodzie nie jest zbyt czyste – szczególnie jeśli poruszasz się po ulicach większych miast w godzinach szczytu? Niestety, zanieczyszczenie powietrza jest dzisiaj bardzo poważnym problemem. I nie tylko – stanowi ono także duże zagrożenie dla naszego zdrowia. Nie warto narażać się na kontakt z zanieczyszczonym powietrzem.

Oprócz regularnego czyszczenia klimatyzacji i zakupu dobrego filtra powietrza do swojego auta, warto zainwestować także w specjalny jonizator. Taki oczyszczacz powietrza sprawie, że powietrze w aucie będzie o wiele bardziej przyjazne dla kierowcy i pasażerów – nawet podczas długiego stania w korku, gdy ilość spalin jest ogromna.

Wideorejestrator

Dla wielu kierowców wideorejestrator jest obecnie niezbędnym elementem wyposażenia samochodu. Nic dziwnego – gwarantuje one bezpieczeństwo na wypadek stłuczki lub kolizji, szczególnie gdyby pojawiły się jakieś wątpliwości co do tego, kto rzeczywiście ponosi winę za zdarzenie. Biorąc pod uwagę, że dobrej jakości wideorejestrator można nabyć już za 100 czy 200 zł, zdecydowanie warto zdecydować się na taką propozycję. Niestety, coraz częściej dochodzi do różnego rodzaju wyłudzeń odszkodowań OC, a czasami bardzo trudno się przed nimi uchronić. Biorąc to pod uwagę, wideorejestrator może gwarantować naprawdę dobre zabezpieczenie.

Wideorejestrator może być również bardzo dobrym pomysłem na prezent dla kierowcy, który kamery samochodowej nie posiada. To ciekawa alternatywa dla innych, zdecydowanie mniej użytecznych prezentów.

Mata masująca

Jeśli spędzasz w samochodzie długie godziny, bardzo dobrą propozycją dla Ciebie może być mata masująca. Jak wiadomo, długie prowadzenie auta jest bardzo męczące, a z czasem może nawet prowadzić do uporczywego bólu pleców – niezależnie od tego, jak wygodne są fotele w Twoim aucie. Taka mata sprawi, że mięśnie staną się rozluźnione. Niektóre modele posiadają także funkcję rozgrzewania, co z pewnością okaże się bardzo przydatne w zimowe dni.

A jeśli obawiasz się, że używanie maty masującej podczas jazdy nie jest dobrym pomysłem, ponieważ… możesz zasnąć podczas błogiego relaksu, to istnieje alternatywa. Z takiej maty możesz skorzystać na samym początku podróży, kiedy jesteś jeszcze pobudzony. Dzięki temu będziesz bardziej zrelaksowany za kierownicą, a nawet po długiej trasie nie będą dokuczały Ci bóle pleców. A może jeździsz z drugim kierowcą i czasem się wymieniacie? Jeśli tak, z maty możesz skorzystać na siedzeniu pasażera, kiedy druga osoba będzie zajmowała się prowadzeniem auta.

Podsumowanie

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji wiele ciekawych gadżetów, które mają na celu podniesienie komfortu jazdy lub zwiększenie bezpieczeństwa. Zdecydowanie warto ułatwiać sobie życia, a także dbać o swoje zdrowie. Zakup jonizatora powietrza, maty masującej lub wideorejestratora to zdecydowanie bardzo dobry pomysł.