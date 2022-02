Ubezpieczenie domu w budowie – na co zwrócić uwagę?

Budowa domu to dla wielu osób jedno z najważniejszych marzeń w życiu. Nic dziwnego, że większość osób decyduje się na zakup ubezpieczenia domu w budowie. Wbrew pozorom, i w tym przypadku może dojść do wielu niefortunnych zdarzeń, które – w przypadku brak polisy – mogłyby stać się przyczyną dużych strat finansowych. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę, kupując ubezpieczenie domu w budowie.