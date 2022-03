Ubezpieczenie mieszkania od dewelopera – na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie mieszkania kupowanego od dewelopera warto rozważyć jeszcze przed dopięciem wszystkich formalności. Im szybciej wykupisz polisę, tym lepiej. Można to zrobić już po podpisaniu aktu notarialnego. Wcześniej obowiązuje ubezpieczenie dewelopera. Kupując polisę od razu, gdy tylko zostajesz właścicielem nieruchomości, czas bez ochrony zostaje skrócony do minimum. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu mieszkania!

Jakie ubezpieczenie mieszkania od dewelopera będzie najlepsze?

Wybór odpowiedniej polisy ma ogromne znaczenie – chodzi tu o zabezpieczenie mieszkania przed różnymi, nieszczęśliwymi wypadkami. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na zakres ochrony. Ubezpieczenia obejmują wydarzenia losowe, jak pożar czy włamanie, jednak oferty różnią się między towarzystwami. Zwykle im większy zakres ochrony, tym lepsza polisa – przy czym należy pamiętać także o wzrastającej cenie takiej usługi.

Najczęściej ubezpieczenie mieszkania obejmuje zalanie oraz pożar. To podstawowe zagrożenia, jeśli chodzi o nieruchomości. Warto również rozważyć zabezpieczenie przed ewentualnym włamaniem czy też kradzieżą. Zdarzają się one sporadycznie, a towarzystwo ubezpieczeniowe może pokryć wszystkie straty – zależy to tylko od wyboru odpowiedniej oferty. Dość ciekawym rozwiązaniem jest opcja objęcia ochroną konkretnych ruchomości. Można w ten sposób zabezpieczyć sprzęt elektroniczny czy inne, drogie elementy wyposażenia mieszkania.

Na co zwracać uwagę podczas wyboru ubezpieczania mieszkania od dewelopera?

Najważniejsze, by polisa obejmowała jak najwięcej zdarzeń losowych. Dzięki temu można czuć się bezpieczny w każdej sytuacji. Przed podpisaniem aktu notarialnego, za nieruchomość odpowiada deweloper. Jeśli wtedy wydarzy się zalanie, pożar czy włamanie – to on odpowiada za szkody. Nie trzeba posiadać żadnej, dodatkowej polisy. Od razu po zmianie właściciela, czyli podpisaniu aktu notarialnego, należy wybrać ubezpieczenie i wykupić polisę. Im dłuższy okres bez ochrony, tym gorzej. Takie sytuacje, jak włamania czy pożary zdarzają się losowo – warto być zawsze odpowiednio chroniony.

Przy wyborze ubezpieczenia należy także zwrócić uwagę na jego cenę. Składki różnią się między towarzystwami i zależą od wielu czynników. Zakres ochrony jest niezwykle istotny, jednak polisa nie może mocno obciążać domowego budżetu. Firmy dostosowują swoje oferty do klientów personalnie, więc dość łatwo znaleźć idealną propozycję dla siebie.

Warto również pamiętać, że uszkodzenia w czasie budowy mieszkania również obejmuje ubezpieczenie dewelopera. Gdy zauważysz taką sytuację, należy ją natychmiast do niego zgłosić. Problem musi zostać rozwiązany przed podpisaniem aktu notarialnego, ponieważ zawsze właściciel odpowiada za ochronę mieszkania.

Podsumowanie

Zakup nieruchomości to sporo formalności. Nie warto się tutaj spieszyć i należy planować każdy kolejny krok. Dotyczy to również ubezpieczenia. Odpowiednia polisa będzie chronić mieszkanie przez wiele lat.