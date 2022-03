Ubezpieczenie mieszkania z opcją Assistance – popularność tego rozwiązania rośnie

Ubezpieczenie mieszkania z Home Assistance zyskało ogromną popularność przede wszystkim dlatego, że to bardzo wygodne rozwiązanie. Pozwala ono na oszczędność finansową oraz wygodne i szybkie niwelowanie powstałych szkód. Zakres może różnić się w zależności od oferty, jednak takie ubezpieczenie chroni Twoją nieruchomość. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo finansowe, lecz nie tylko – Assistance zapewnia pomoc specjalistów, takich jak elektrycy, hydraulicy czy też informatycy. Sprawdź, jakie są zalety takiej polisy na mieszkanie!

Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie mieszkania z opcją Assistance?

Ubezpieczenie nieruchomości chroni przed wieloma wypadkami – może to być pożar, awaria instalacji elektrycznej czy wodociągowej lub inne sytuacje. Wiele zależy od dobranego zakresu polisy. Warto jednak wiedzieć, że towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także opcję Assistance. Standardowo w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych wypadków, wypłacane jest odpowiednie odszkodowanie. Assistance znacznie rozszerza tę ochronę.

Zamiast pomocy finansowej, można otrzymać pełne wsparcie specjalistów, takich jak elektrycy, hydraulicy itd. Dzięki temu niemal natychmiast wszystkie problemy zostaną rozwiązane. Oczywiście koszty pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe, a praca jest wykonywana najszybciej, jak to tylko możliwe.

Zwykle polisa z opcją Assistance obejmuje szereg usług – pomoc specjalistów, transport potrzebnego sprzętu i wyposażenia oraz ciągły dostęp do infolinii. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Przede wszystkim cena jest naprawdę atrakcyjna w porównaniu do standardowego ubezpieczenia domu czy mieszkania. Dodatkowo sam zakres ochrony obejmuje znacznie więcej, ponieważ zwykle zawiera nawet ochronę lokatorów, zwierząt, pojazdów czy elementów wyposażenia. Taka polisa jest po prostu przydatna, ułatwi wiele kwestii i skróci czas naprawy powstałych awarii.

Co konkretnie obejmują polisy na mieszkanie z opcją Assistance?

Zakres ochrony jest szeroki, jednak dość mocno zależy od wybranej oferty. Warto zauważyć, że standardowe ubezpieczenie mieszkania obejmuje wyłącznie pomoc finansową. Opcja Assistance znacznie to poszerza. Przede wszystkim towarzystwa oferują lekarzy i medyków – dla każdego lokatora. Dodatkowo można liczyć na pomoc interwencyjną, która odpowiada za ubezpieczone mienie (sprzęt, elementy wyposażenia).

Opcja Assistance pozwala także na skorzystanie z deratyzacji lub usuwania innych szkodników. Ubezpieczyciele gwarantują nawet pomoc w przypadku awarii drzwi, instalacji wodnej, samochodu czy innego pojazdu. Warto również zwrócić uwagę na infolinię dostępną przez cały czas. Można dzięki niej uzyskać niemal natychmiastową pomoc w przypadku pomniejszych usterek i awarii. Pozwoli to rozwiązać problemy, które nie wymagają interwencji specjalistów. Takie rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze, niż standardowe ubezpieczenie mieszkania, gdzie uzyskane odszkodowanie trzeba przeznaczać na konkretne naprawy.

Podsumowanie

Ubezpieczenie mieszkania to podstawa – nie ma co do tego wątpliwości. Aby jeszcze bardziej poprawić swój komfort, warto wybrać polisę z opcją Assistance. Nigdy nie wiadomo, kiedy taka pomoc może się przydać!