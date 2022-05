Ubezpieczenie mieszkania z rynku wtórnego – czy warto?

Dlaczego warto ubezpieczyć mieszkanie z rynku wtórnego?

Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że ubezpieczenie mieszkania z rynku wtórnego jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Podobnie jak w przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego, nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. Mieszkanie nieco starsze również może paść ofiarą złodziei, którzy zdecydują się na kradzież. Istnieje także ryzyko zalania lub pożaru, a także innych wydarzeń, które mogą doprowadzić do częściowego lub całkowitego zniszczenia nieruchomości.

Obecnie nie jest rzadkością, że cena mieszkania średniej wielkości z rynku wtórnego przekracza kwotę 500 tys. złotych. W związku z tym wiele osób decyduje się na kredyt hipoteczny, w przypadku którego ubezpieczenie jest niezbędne. Jeśli jednak mieszkanie kupione jest za gotówkę, nie należy rezygnować z ubezpieczenia. W razie zniszczenia mieszkania można bowiem – dzięki ubezpieczeniu – liczyć na odszkodowanie. Bez ubezpieczenia strata jest bezpowrotna.

Ubezpieczenie mieszkania z rynku wtórnego pozwoli również na uzyskanie odszkodowanie także w przypadku mniejszych uszkodzeń, na przykład zalania. Jeśli niezbędny okaże się remont, na pokrycie kosztów przeznaczyć będzie można pieniądze z odszkodowania. W przeciwnym razie za remont trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni.

Biorąc pod uwagę, że cena ubezpieczenia mieszkania to zaledwie kilkaset złotych rocznie, zdecydowanie warto zdecydować się na jego wykupienie.

Na co zwrócić uwagę, kupując ubezpieczenie mieszkania?

Kupując ubezpieczenie mieszkania, niezależnie od tego, czy jest ono z rynku wtórnego, czy też z pierwotnego, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim ważna jest suma ubezpieczenia, czyli kwota odszkodowania, jaką można uzyskać w przypadku zniszczenia mieszkania. Im jest wyższa, tym lepiej, jednak suma ubezpieczenia ma duży wpływ na cenę polisy. Warto więc dokładnie porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Kolejna istotna kwestia to zakres ubezpieczenia. W przypadku podstawowego ubezpieczenia mieszkania, można liczyć na ochronę przed kradzieżą, zalaniem czy pożarem. Warto postawić na nieco szerszy zakres, aby móc ubiegać się o odszkodowanie także w przypadku innych wydarzeń losowych. Warto wziąć tutaj pod uwagę stan techniczny budynku, a także potencjalne zagrożenia.

Podsumowanie

Jak widać, ubezpieczenie mieszkania jest niezbędne również w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego. Warto dokładnie zastanowić się nad tym, jaki powinien być zakres ubezpieczenia, aby w kolejnych latach móc cieszyć się poczuciem bezpieczeństwa. Dobrym pomysłem jest również szczegółowe porównywanie ofert różnych firm ubezpieczeniowych, ponieważ w przypadku ubezpieczenia mieszkania oferty są bardzo zróżnicowane.