Uchodźcy wymienią hrywny w Polsce „po godziwym kursie”

PKO BP pracuje nad dostosowaniem 50-60 oddziałów w kraju do skupu hrywny. Kurs wymiany jest jeszcze ustalany ze stroną ukraińską. „Puls Biznesu” poinformował, że ma obowiązywać limit na osobę w wysokości 1,2-1,3 tys. zł. Hrywna będzie skupowana tylko od osób legitymujących się paszportem ukraińskim.

Wojna w Ukrainie trwa dłużej niż przewidywał Putin. Rosyjski agresor został osłabiony przez dzielnie walczących Ukraińców oraz sankcje gospodarcze płynące od krajów z całego świata. Łączne straty Rosji na froncie przekraczają 10 proc. składu osobowego rosyjskich oddziałów.

Z powodu konfliktu zbrojnego uchodźcy mają problem z wymianą hrywny. Możliwość korzystania z waluty drastycznie się obniżyła, a kantory nie chcą przyjmować pieniędzy, które można wykorzystać jedynie w kraju objętym wojną. Pomocną dłoń wyciągnie do nich PKO Bank Polski.

Uchodźcy wymienią hrywny w Polsce

"Puls Biznesu" poinformował, że PKO Bank Polski stworzy uchodźcom możliwość wymiany gotówki. Zdaniem gazety „być może już w przyszłym tygodniu bank będzie gotów do przyjmowania hrywien w ramach wymiany walutowej uzgodnionej ze stroną ukraińską”.

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce Ukraińcy będą mogli po godziwym kursie wymienić hrywnę na złote i na prostych zasadach "Puls Biznesu"

Według "PB" Narodowy Bank Ukrainy zezwolił lokalnym bankom na skup hrywny za granicą za dolary. To był pierwszy krok do odblokowania rynku międzybankowego i przywrócenia wymienialności ukraińskiej waluty. Dwa dni później Narodowy Bank Polski zapowiedział, że wspólnie z NBU i PKO BP pracuje nad rozwiązaniem, które umożliwi Ukraińcom wymianę hrywny w placówkach tego banku.

Z informacji gazety wynika, że być może będzie to możliwe już w przyszłym tygodniu, a najpóźniej za kilkanaście dni. "PKO BP pracuje nad dostosowaniem 50-60 oddziałów w kraju do skupu hrywny. Kurs wymiany jest jeszcze ustalany ze stroną ukraińską. Ma obowiązywać limit na osobę w wysokości 1,2-1,3 tys. zł. Hrywna będzie skupowana tylko od osób legitymujących się paszportem ukraińskim" - przekazał dziennik.

Przypomnijmy, że kilka dni po wybuchu wojny były prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło publicznie zaapelował do instytucji krajowych i unijnych o stworzenie funduszu, z którego byłyby wypłacane drobne kwoty dla uchodźców z Ukrainy. Wielu z nich opuściło kraj bez środków do życia. "Ci natomiast, którzy zabrali ze sobą pieniądze, przekonali się, że hrywna jest praktycznie walutą niewymienialną, a jeśli ktoś gotów jest ją skupować, to po lichwiarskim kursie".

Z kolei Rosjanie masowo wypłacają gotówkę i przerzucają się na kryptowaluty. Średnie szacunki mówią, że od momentu wybuchu wojny na terenie Ukrainy, Rosjanie wypłacili już z banków równowartość 18 mld dolarów. Wielu z nich nie chce trzymać na koncie gotówki. Coraz częściej inwestują kapitał w cyfrową walutę.

RadioZET.pl/PAP/”Puls Biznesu”