Ukraińcy wydali w Polsce miliardy. Są nowe dane

Wojna w Ukrainie i przyjazd milionów Ukraińców do Polski nie pozostał bez wpływu na polską gospodarkę. Agencja Personnel Service wyliczyła, że Ukraińcy w pierwszym półroczu wydali w sklepach i na usługi w Polsce 2,1 mld zł. To dwa razy większa kwota niż w tym samym okresie minionego roku.

Eksperci Personnel Service uwzględnili w obliczeniach wpływ wojny w Ukrainie na kwotę, którą Ukraińcy zostawiają w rękach polskich przedsiębiorców. Jeszcze przed konfliktem za wschodnią granicą Ukraińcy stanowili największą grupę cudzoziemców w Polsce. Od początku wojny – jak wynika z danych Straży Granicznej - granicę z Polską przekroczyło ponad 6,6 mln osób.

- W wydatkach Ukraińców notowanych w okresie od stycznia do marca już przebijał się efekt wojny i zwiększonych przekroczeń granicy. Teraz ten trend się utrwalił i o ile nie dojdzie do jakiegoś przewrotu w wojnie to pewnie te wydatki w kolejnych kwartałach będą utrzymywały się na wysokim poziomie. To oznacza, że możemy wrócić do wyników wydatków Ukraińców notowanych jeszcze przed pandemią. Wtedy co kwartał nasi wschodni sąsiedzi wydawali w Polsce średnio 2 mld zł. Teraz jest to nieco mniej, bo 1,4 mld zł, ale warto podkreślić, że ostatnio taki odczyt widzieliśmy w pierwszym kwartale 2020 roku, zatem ponad dwa lata temu – skomentował Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Łącznie cudzoziemcy w pierwszym półroczu zostawili w Polsce 16,5 mld zł. Największy udział w drugim kwartale roku miały wydatki przekraczających granicę z: Niemcami (4,3 mld zł), następnie z Ukrainą (1,4 mld zł), Czechami (1,1 mld zł), Słowacją (675 mln zł), Litwą (367 mln zł) oraz Białorusią (224 mln zł).

