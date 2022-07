Ulga na wynajem. Rozwiązanie sprzed lat powróci?

Ulga na wynajem to złożona do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Finansów propozycja opracowana przez Polski Związek Firm Deweloperskich. Rozwiązanie ma na celu zwiększyć dostępność mieszkań na rynku najmu.

Mieszkania w Polsce systematycznie drożeją, a wysoka inflacja sprawiła, że z powodu podwyższenia stóp procentowych zdolność kredytowa Polaków znacznie zmalała. Można się więc spodziewać, że liczba budowanych mieszkań będzie spadać – tym bardziej, że co jakiś czas wraca sprawa podatku, który płacić mieliby właściciele większej liczby nieruchomości. Podatek od pustostanów miałby skłonić osoby, które kupno mieszkania traktują jako inwestycję, do oferowania go na wynajem.

Polski Związek Firm Deweloperskich zaproponował rozwiązanie, którego celem ma być powiększenie zasobów mieszkaniowych dostępnych na wynajem. Ulga podatkowa, podobna do przepisów obowiązujących we Francji, miałaby dawać właścicielom mieszkań przeznaczonych dla najemców wliczyć w koszty sporą część kosztów zakupu nieruchomości.

Ulga na wynajem. „Inwestowanie w tkankę mieszkaniową”

PZFD poinformował, że funkcjonująca we Francji ulga polega na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na budowę oraz zakup mieszkania w budynku wielorodzinnym, w którym znajdują się inne mieszkania przeznaczone do wynajmu. Korzystający z ulgi mają zakaz zbycia nieruchomości przez 10 lat i nie mogą przeznaczać jej na wynajęcie członkom rodziny.

Rozwiązanie przyczyniło się według Związku do zwiększenia liczby oddawanych do użytku mieszkań we Francji: w 2020 roku było to 381 000 lokali, najwięcej w Unii Europejskiej. PZFD zaproponowało adaptację przepisów do polskich warunków.

W propozycji PZFD maksymalna kwota ulgi w przypadku rozliczenia za 2022 rok wynosiłaby 374 290 zł, co „stanowi kompromis między obecnymi uwarunkowaniami rynkowymi a potrzebami budżetowymi kraju”. W przypadku, gdy ulga przewyższyłaby roczny dochód, do jej rozliczenia miałoby dochodzić w kolejnych latach, co nie spowoduje aż tak gwałtownego zmniejszenia dochodów budżetowych.

Ulga na wynajem jest rozwiązaniem legislacyjnym, które funkcjonowało w polskim porządku prawnym w latach 1997-2001 r. Zgodnie z szacunkami analityków JLL na tej podstawie powstało około 100 000 mieszkań. Kwota ulgi zmieniała się na przestrzeni lat i maksymalnie wynosiła 189 000 złotych.

- Funkcjonująca w przeszłości ulga związana z budową mieszkań na wynajem cieszyła się sporym zainteresowaniem podatników. Pozwalała ona bowiem uzyskać zwykłemu Kowalskiemu istotne korzyści podatkowe związane z budową mieszkań na wynajem. Mieszkania wciąż są towarem deficytowym, natomiast wprowadzenie takiej ulgi może przyczynić się w pewnym stopniu do poprawienia sytuacji mieszkaniowej Polek i Polaków – zwłaszcza poza obszarem największych miast, którymi przede wszystkim zainteresowani są profesjonalni inwestorzy – stwierdził doradca podatkowy Piotr Paśko, partner w firmie doradztwa podatkowego MDDP, która opracowała projekt legislacyjny nowej ulgi przekazany ministerstwom.

Według szacunków „Mieszkanicznika” z 2021 roku w Polsce około 1 mln osób uzyskiwało przychody z wynajmu mieszkania. Z uwagi na brak ulg podatkowych czy instytucji REIT w Polsce coraz więcej osób decyduje się na zakup nieruchomości nie w Polsce, a za granicą.

RadioZET.pl/PZFD