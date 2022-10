Senior podpisuje umowę z firmą, która zobowiązała się wypłacać mu dożywotnio świadczenie w zamian za przejęcie mieszkania po jego śmierci (taniej, niż wynosi wartość rynkowa). Spółka jednak upada i nie wywiązuje się ze zobowiązania. By takie historie się nie powtarzały, resort sprawiedliwości chce wprowadzić zmiany w przepisach o umowach dożywocia – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Mieszkanie w zamian za dożywotną opiekę lub świadczenie pieniężne. Seniorzy pod ciężarem inflacji często decydują się na podpisanie np. z funduszem hipotecznym umowy dożywocia. Przepisują mieszkanie na inny podmiot, za co ten gwarantuje seniorowi dożywotnią opiekę lub rentę i możliwość mieszkania w lokalu aż do śmierci. Seniorzy często jednak padali ofiarą oszustów, którzy chcieli niewielkim kosztem wejść w posiadanie domu samotnego seniora. Resort sprawiedliwości zaproponował zatem zmianę przepisów: ani firma, ani fundusz nie odkupią już mieszkania od seniora. Takie prawo będzie przysługiwało wyłącznie rodzinie.

Umowy dożywocia do poprawki. Fundusz nie kupi już mieszkania od emeryta

„Tak zwane umowy dożywocia, przewidziane w kodeksie cywilnym, na mocy których senior może odsprzedać mieszkanie w zamian za wikt i opierunek do końca swoich dni, mają być ograniczone” - czytamy w „Rzeczpospolitej”. By uniknąć przekrętów, firmy i fundusze nie będą mogły w ten sposób nabywać mieszkań od seniorów. Stroną umowy dożywocia będzie mogła być jedynie rodzina, ale i to nie daje gwarancji, że umowa zostanie należycie wykonana.

Jak wyjaśnił resort sprawiedliwości w odpowiedzi na pytania dziennika, wskazał, że seniorzy coraz częściej sięgają po taką właśnie formę zabezpieczenia swoich finansów. Z myślą o ich bezpieczeństwie zaproponował zaostrzenie przepisów. Nowela kodeksu cywilnego i innych ustaw już została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Gazeta przypomniała, że dla firm hipotecznych to czysty zysk. Kupują mieszkanie w cenie zwykle poniżej jego wartości rynkowej. Wartość środków, które przekazują seniorowi, jest ostatecznie niższa niż cena nieruchomości. „Dlatego w aktualnym stanie prawnym seniorzy padają ofiarą różnych znachorów prawnych, zapewniających ich o nader korzystnych warunkach zbycia swojego mieszkania lub domu, aby do końca życia nie martwić się o nic” – czytamy w dzienniku.

Prawnicy w rozmowie z dziennikiem zaznaczyli jednak, że nie ma obecnie prawa, które zagwarantują, że fundusz należycie rozliczy się z seniorem. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy firma upada i przestaje wypłacać seniorowi należne mu świadczenie.

– Niezwykle trudno przewidzieć wszystkie okoliczności, jakie mogą sprawić, że senior utraci poczucie bezpieczeństwa. Nabywca, w tym też rodzina, może mieć problem np. z wypłacalnością. Może być zmuszona sprzedać nieruchomość przejętą od seniora. W takiej sytuacji senior musi mieć zapewnioną pełną ochronę. Dlatego dla spokoju ducha lepiej jest, moim zdaniem, zapewnić rentę na rzecz seniora. Jest ona łatwiejsza w egzekucji – wyjaśniła prawniczka Dorota Dymyt-Holko.

RadioZET.pl/”Rzeczpospolita”