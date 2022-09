Unia Europejska uchwaliła minimalną pensję. „Praca musi znowu się opłacać”

Płaca minimalna w Polsce w 2023 roku wzrośnie dwa razy i od lipca będzie wynosić 3600 zł brutto. Oznacza to wzrost w stosunku do obecnego roku o 590 zł brutto. Rekordowa podwyżka wynika z rekordowej w tym tysiącleciu inflacji, która liczona rok do roku wyniosła w sierpniu 16,1 procent. Jak sytuację zmieni uchwalona dyrektywa?

„To państwa członkowskie ustalają wysokość minimalnego wynagrodzenia. Będą one jednak musiały zagwarantować, że takie wynagrodzenie zapewni pracownikom godne życie, przy uwzględnieniu kosztów utrzymania oraz ogólnego poziomu wynagrodzeń” – czytamy w komunikacie PE.

Adekwatne wynagrodzenie minimalne UE. „Zapewnienie godnego życia pracownikom”

Nowa dyrektywa ma objąć wszystkich pracowników, którzy są związani umową o pracę lub pozostają w stosunku pracy. Dotychczasową ustawową pensję minimalną państwa mogą ocenić określając krajowy koszyk towarów i usług na podstawie cen rzeczywistych. Inną metodą jest ustalenie wynagrodzenia minimalnego na poziomie 60 procent mediany wynagrodzeń brutto lub 50 procent średniego wynagrodzenia brutto.

- Ceny artykułów spożywczych, rachunków za energię i mieszkań eksplodują. Ludzie naprawdę walczą, by związać koniec z końcem. Nie mamy czasu do stracenia, praca musi się znowu opłacać. Ta dyrektywa wyznacza standardy tego, jak powinna wyglądać odpowiednia płaca minimalna. Jednocześnie dajemy impuls do negocjacji zbiorowych, więc więcej pracowników będzie lepiej chronionych - powiedziała posłanka z Holandii Agnes Jongerius (S&D).

Z przyjętej dyrektywy wynika, że krajach w których mniej niż 80 procent pracowników jest objętych negocjacjami zbiorowymi będą musiały powstać plany działania, żeby objąć nimi jak największą liczbę pracowników. Zatwierdzone przepisy nakazują także wprowadzić system egzekwowania dyrektywy poprzez stworzenie wiarygodnego systemu monitoringu oraz kontrole i inspekcje w terenie.

„W ten sposób będzie można zapewnić przestrzeganie przepisów oraz walczyć ze stanowiącym nadużycie podwykonawstwem, fikcyjnym samozatrudnieniem, nierejestrowanymi godzinami nadliczbowymi oraz wzrostem intensywności pracy” – skomentował PE.

RadioZET.pl/next.gazeta.pl