Ustalono termin strajku w ZUS. Co z wypłatą emerytur i 500 plus?

Związkowcy ze Związkowej Alternatywy podjęli decyzję o strajku generalnym w ZUS i wskazali termin jego rozpoczęcia. Strajkujący ostrzegają, że wypłata świadczeń tj. emerytury, Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego czy 500 plus może być zagrożona. Co na to władze urzędu? Mamy oficjalne stanowisko.