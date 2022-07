W Polsce pojawi się nowe paliwo. Tańsze, ale niszczy część silników

Ceny paliw w Polsce wzrosły w ciągu roku o niemal 50 procent – wynika z danych GUS. Wojna w Ukrainie sprawiła, że kraje Zachodu zaczęły odwacać się od ropy naftowej z Rosji. Napięta sytuacja międzynarodowa sprawiła, że utrzymująca się niepewność co do przyszłości sytuacji na rynku utrzymuje ceny na wysokim poziomie.

Częściowym rozwiązaniem problemu mają być biodomieszki dodawane do paliwa. Polscy kierowcy tankują już benzynę E5, w której znajdować się musi minimum 5 procent etanolu. Rząd przygotowuje zmiany, które – zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej – wprowadzą paliwo E10. Znajdzie się w niej 10 procent etanolu, dzięki czemu powinno być tańsze, ale jednocześnie też stanie się śmiertelnie groźnie dla części silników.

Nowe paliwo na stacjach. Czym jest benzyna E10?

Państwa członkowskie UE są zobligowane na podstawie przepisów unijnych do zapewnienia minimalnego udziału energii odnawialnej stosowanej w transporcie – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, która ma wprowadzić do Polski paliwo E10. Benzyna z większą domieszką etanolu trafiła już do 15 europejskich krajów.

Początkowo zmianom przyświecały cele ekologiczne – sytuacja zmieniła się jednak po ataku Rosji na Ukrainę. Zwiększenie domieszki etanolu pozwoli na zmniejszenie wolumenu zużywanej ropy naftowej.

„Jednocześnie w związku z inwazją w dniu 24 lutego 2022 r. Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz wprowadzaniem przez Unię Europejską sankcji, rynek paliwowy ulega dużym zmianom, w szczególności w obszarach łańcuchów zaopatrzenia zarówno w ropę naftową, jak też w gotowe paliwa ciekłe: olej napędowy oraz benzynę. W tej trudnej sytuacji, zwłaszcza dla sektora transportu wartościowe są wszelkie sposoby, których wdrożenie może ograniczać fluktuacje cen paliw dla transportu oraz potrzebę ich importu” – skomentowano opublikowane informacje o projekcie ustawy.

Wprowadzenie nowego typu paliwa na polskie stacje ma pomóc w odcięciu się od dostw ropy naftowej z Rosji. Orlen pracuje nad akternatywnymi źródłami dostaw – w 2022 roku ponad 60 procent ropy sprowadzane jest z innych niż Rosja krajów.

„Dodatkowym elementem wymagającym regulacji w przedmiotowym projekcie, powiązanym z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, jest kwestia zmniejszenia zależności od importu surowców kopalnych, zwłaszcza w kontekście wdrożonego przez UE szóstego pakietu sankcji, nakładającego embargo na import ropy naftowej i paliw z Federacji Rosyjskiej. Rozwiązaniem proponowanym w tym zakresie jest wdrożenie benzyny silnikowej typu E10, tj. o podwyższonym udziale biokomponentów” – uzasadniono konieczność wprowadzenia do sprzedaży nowego rodzaju paliwa.

Benzyna E10 będzie najprawdopodobniej tańsza, ale nie wszystkie samochody będą mogły na niej jeździć. Część silników przez podwyższone stężenie etanolu będzie bowiem niszczona. Producenci podali już listy samochodów, do których będzie można bezpiecznie tankować paliwo E10.

Benzyna E10. Lista zgodnych samochodów

Benzynę E10 będą źle znosić przede wszystkim samochody starsze, wyprodukowane przed rokiem 2000. Od tej reguły są jednak wyjątki – część nowych aut nie może jeździć na paliwie ze zwiększoną domieszką etanolu. Kłopoty mogą za to ominać właścicieli części starszych samochodów.

Listę samochodów, do których można bezpieczenie tankować benzybę E10, przygotowało stowarzyszenie ACEA.

Alfa Romeo

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich nowych modelach Alfa Romeo z silnikami benzynowymi produkowanych od 1 stycznia 2011 roku. Ponadto, benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania w następujących modelach Alfa Romeo z silnikami benzynowymi:

MiTo (wszystkie silniki)

Giulietta (wszystkie silniki)

159: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6

Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6

Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6

8C: 4.7 32V

Alpine

Paliwo E10 jest dopuszczone do użytku we wszystkich pojazdach Alpine z napędem benzynowym wprowadzonych na rynek od marca 2018 r.

Audi

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich pojazdach Audi z napędem benzynowym, z wyłączeniem m.in. pojazdów z silnikami z FSI pierwszej generacji:

Audi A2 1.6 FSI, lata modelowe 2003-2005 r.

Audi A3 1.6 FSI, rok modelowy 2004

Audi A3 2.0 FSI, rok modelowy 2004

Audi A4 2.0 FSI, lata modelowe 2003-2004

Audi A4 Saloon z silnikiem benzynowym, z ogrzewaniem postojowym OEM, lata modelowe 2001-2008.. E10 nie nadaje się do stosowania w sezonie grzewczym w krajach o chłodniejszym klimacie.

Audi A4 Avant, modele z silnikiem benzynowym, z ogrzewaniem postojowym OEM, lata modelowe 2002-2008. E10 nie nadaje się do stosowania w sezonie grzewczym w krajach o chłodniejszym klimacie.

BMW

Wszystkie modele BMW z silnikami benzynowymi są przystosowane do zasilania benzyną E10, niezależnie od roku produkcji, należy jednak przestrzegać minimalnej liczby oktanów zgodnie z instrukcją obsługi.

Cadillac

Następujące modele Cadillaka wyposażone w silnik benzynowy i regulowane za pomocą katalizatora i sondy lambda mogą być używane z benzyną E10:

Cadillac BLS

Cadillac CTS

Cadillac CTS-V

Cadillac Eldorado

Cadillac Seville STS i SLS

Cadillac SRX

Cadillac STS

Cadillac STS-V

Cadillac XLR

Cadillac XLR-V

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade Hybrid

Chevrolet

Wszystkie pojazdy Chevroleta produkowane od roku modelowego 2006 z silnikiem spełniającym normę Euro 4 mogą być zasilane benzyną E10:

Aveo / Kalos - od 2005 r.

Captiva - wszystkie

Cruze / Orlando - wszystkie

Epica - wszystkie

Matiz - od 2006 r.

Nubira / Lacetti - od 2006 r.

Tacuma / Rezzo - od 2006 r.

Spark - wszystkie

Chrysler

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku w następujących modelach Chryslera z silnikami benzynowymi:

Chrysler 300 C (LX) - wszystkie silniki.

Chrysler 300 M (LR) - wszystkie silniki

Chrysler Grand Voyager (RT) - wszystkie silniki

Chrysler Neon (PL) - wszystkie silniki

Chrysler PT Cruiser (PT) - wszystkie silniki

Chrysler Sebring (JR) - wszystkie silniki

Chrysler Sebring (JS) - wszystkie silniki

Chrysler Stratus (JA, JX) - wszystkie silniki

Chrysler Voyager (GS) - wszystkie silniki

Chrysler Voyager (RG) - wszystkie silniki

Citroen

Wszystkie samochody z silnikami benzynowymi są zgodne z E10 (EN228) od 1 stycznia 2000 r.

Corvette

Następujące modele Corvette wyposażone w silnik benzynowy i regulowane z katalizatorem i sondą lambda mogą być używane z benzyną E10:

Corvette C4

Corvette C5

Corvette C6

Corvette Z06

Corvette Grand Sport

Corvette ZR1

Dacia

E10 jest dopuszczony do użytku we wszystkich pojazdach Dacia z napędem benzynowym.

Dodge

Benzyna E10 została dopuszczona do użytku w następujących modelach Dodge z silnikami benzynowymi:

Dodge Avenger (JS) - wszystkie silniki

Dodge Caliber (PK) - wszystkie silniki

Dodge Journey - wszystkie silniki

Dodge Nitro (KJ) - wszystkie silniki

DS

Wszystkie samochody z silnikami benzynowymi są zgodne z E10 (EN228) od 1 stycznia 2000 r.

Fiat

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich samochodach Fiat z silnikami benzynowymi o poziomie emisji Euro 3 lub nowszym, począwszy od roku modelowego 2000 z wyjątkiem następujących pojazdów:

Barchetta: 1.8 16V

Bravo/Brava (182): 1.6 16V

Doblò: 1.6 16V

Marea: 1.6 16V, 2.0 16V

Multipla: 1.6 16V

Palio: 1.6 16V

Punto (188): 1.8 16V

Stilo: 1.6 16V (1,596 cm3), 1.8 16V, 2.4 20V

Ford

E10 jest dopuszczony do stosowania we wszystkich modelach Forda z napędem benzynowym sprzedawanych w Europie od 1992 r. z wyłączeniem:

Ford Mondeo 1.8 SCI od 2003 do 2007 roku

Honda

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich modelach europejskich z silnikami benzynowymi wyposażonymi w system wtrysku paliwa z elektroniczną kontrolą (HONDA PGM-FI). Dotyczy to co najmniej wszystkich samochodów Hondy z silnikami benzynowymi od roku modelowego 1995. We wszystkich samochodacj Honda, w których nie zastosowano silników benzynowych z wtryskiem paliwa, powinny nadal stosować się E5.

Hummer

Następujące modele Hummera wyposażone w silnik benzynowy i regulowane z katalizatorem i sondą lambda mogą być używane z benzyną E10:

Hummer H2

Hummer H2T

Hummer H3

Hummer H3T

Hyundai

Wszystkie samochody Hyundai z silnikiem benzynowym mogą używać benzyny E10 bez ograniczeń.

Jaguar

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich pojazdach Jaguar z silnikami benzynowymi począwszy od roku modelowego 1992.

Jeep

Benzyna E10 została dopuszczona do użytku w następujących modelach Jeepa z silnikami benzynowymi:

Jeep Cherokee (KJ) - wszystkie silniki

Jeep Cherokee (XJ) - wszystkie silniki

Jeep Cherokee (KL) - wszystkie silniki

Jeep Commander (WH) - wszystkie silniki

Jeep Compass (PK) - wszystkie silniki

Jeep Compass (MX) - wszystkie silniki

Jeep Grand Cherokee (WH) - wszystkie silniki

Jeep Grand Cherokee (WJ) - wszystkie silniki

Jeep Grand Cherokee (WK) - wszystkie silniki

Jeep Patriot (PK) - wszystkie silniki

Jeep Renegade (BU) - wszystkie silniki

Jeep Wrangler (JK) - wszystkie silniki

Jeep Wrangler (TJ) - wszystkie silniki

Kia

Wszystkie samochody Kia z silnikiem benzynowym mogą korzystać z benzyny E10 bez ograniczeń.

Lancia

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich pojazdach Lancia z silnikami benzynowymi o poziomie emisji Euro 3 począwszy od roku modelowego 2000, z wyłączeniem następujących pojazdów:

Lybra: 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V

Thesis: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V

Land Rover

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich pojazdach Land Rover z silnikami benzynowymi, począwszy od roku modelowego 1996.

Lexus

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich europejskich modelach Lexusa z silnikami benzynowymi wyprodukowanych od stycznia 1998, z wyłączeniem:

IS250 2,5 litra V6 z silnikiem 4GR-FSE wyprodukowanych między sierpniem 2005 r. a września 2007 r.

GS300 3,0 litra V6 z silnikiem 3GR-FSE wyprodukowanych między styczniem 2005 a wrześniem 2007 roku.

LS460 4,6 litra V8 z silnikiem 1UR-FSE wyprodukowany pomiędzy sierpniem 2006 a września 2007 r.

Maybach

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich pojazdach marki Maybach.

Mercedes-Benz

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania w większości wszystkich pojazdów Mercedes-Benz z silnikami benzynowymi, z wyjątkiem:

pierwszej generacji z bezpośrednim wtryskiem C200 CGI (W203), CLK serii 200 CGI (C209) z lat 2002-2005;

modeli niewyposażonych w katalizatory trójdrożne, modeli doposażonych w katalizatory trójdrożne lub produkowane z gaźnikiem. Są to głównie pojazdy starsze niż 25 lat

Mini

E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich modelach Mini z silnikiem benzynowym po ponownym wprowadzeniu marki Mini w 2000 roku.

Opel

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich samochodach Opel-Vauxhall z silnikami benzynowymi, z wyłączeniem modeli z silnikiem benzynowym z bezpośrednim wtryskiem o pojemności 2,2 litra, kod silnika: Z22YH (Vectra, Signum, Zafira).

Peugeot

Wszystkie samochody z silnikami benzynowymi są zgodne z E10 (EN228) od 1 stycznia 2000 r.

Porsche

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania w pojazdach Porsche z silnikami benzynowymi od roku modelowego 1998 oraz we wszystkich modelach Boxster z silnikami benzynowymi od roku modelowego 1997.

Model Carrera GT nie jest dopuszczony do użytku z benzyną E10.

Renault

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich pojazdach benzynowych Renault wprowadzonych na rynek od 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem następujących modeli:

Renault 19

Megane 1 z silnikiem benzynowym z bezpośrednim wtryskiem o pojemności 2,0 litrów F5R 700

Megane 1 z silnikiem benzynowym z bezpośrednim wtryskiem o pojemności 2,0 litra F5R 740

Laguna 2 z silnikiem benzynowym z bezpośrednim wtryskiem o pojemności 2,0 litra F5R 782

oraz następujących modeli wprowadzonych na rynek między 1 stycznia 2000 r. a 31 grudnia 2002 r:

Laguna 2 z silnikiem turbo F4R 764 o pojemności 2,0 litrów

Laguna 2 z silnikiem 2,0 litra F4R 765 Turbo

Espace 4 z silnikiem 2,0 l F4R 790 Turbo

Espace 4 z silnikiem 2.0 l F4R 794 Turbo

Velsatis z silnikiem 2.0 l F4R 762 Turbo

Velsatis z silnikiem 2.0 litra F4R 763 Turbo

Avantime z silnikiem 2.0 l F4R 760 Turbo

Avantime z silnikiem 2.0 litra F4R 761 Turbo

Rolls-Royce

E10 jest dopuszczony do użytku we wszystkich modelach Rolls Royce'a począwszy od roku modelowego 2003, kiedy to wprowadzono na rynek model Phantom.

Seat

Z nielicznymi wyjątkami, benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich samochodach Seat-a z silnikami benzynowymi. Wyjątkiem są następujące modele z pierwszą generacją silników FSI

silniki:

Toledo 2.0 FSI (110 kW) "BLR" produkowany od września 2004 r. do. listopada 2005 r. (rok modelowy 2005/6)

Leon 2.0 FSI (110 kW) "BLR" produkowany od lipca 2005 do listopada 2005 r. (rok modelowy 2006)

Altea 2.0 FSI (110 kW) "BLR" wyprodukowana od maja 2004 r. do listopada 2005 r. (rok modelowy 2006)

Škoda

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich następujących pojazdach Škody z silnikami benzynowymi z następującym wyjątkiem następującym wyjątkiem:

Felicia 1,3 litra OHV (40 kW i 50 kW) stosowane w modelach Felicia w latach produkcji 1994-2001 oraz w modelach samochodów wcześniejszych.

Smart

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich pojazdach Smart z silnikiem benzynowym.

Toyota

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich europejskich modelach benzynowych Toyoty wyprodukowanych od stycznia 1998 roku, z wyłączeniem:

Avensis 2,0 litra z silnikiem 1AZ-FSE wyprodukowanych między lipcem 2000 r. a października 2008 r.

Avensis 2,4 litra z silnikiem 2AZ-FSE wyprodukowany między czerwcem 2003 r. a październikiem 2008 r.października 2008 r.

Volkswagen

E10 jest dopuszczonya do stosowania we wszystkich samochodach Volkswagena z silnikami benzynowymi, z wyjątkiem następujących modeli z silnikami FSI pierwszej generacji z lat 2000 do 2006, które powinny stosować benzynę E5 lub benzynę niezawierającą etanolu:

Lupo 1.4 (77 kW) wyprodukowany od sierpnia 2000 do listopada 2003 (rok modelowy 2001-2004)

Polo 1.4 FSI (63 kW) wyprodukowane od lutego 2002 do czerwca 2006 (rok modelowy 2002-2006)

Golf IV 1.6 FSI (81 kW) produkowany od listopada 2001 do maja 2004 (rok modelowy 2002-2004)

Golf IV Variant 1.6 FSI (81 kW) produkowany od października 2001 r. do października 2006 r. (rok modelowy 2002-2006)

Bora 1.6 FSI (81 kW) produkowana od października 2001 do września 2005 (rok modelowy 2002-2005)

Bora Variant 1.6 FSI (81 kW) wyprodukowana od października 2001 do września 2005 r. (rok modelowy 2002-2005)

Golf V 1.4 FSI (66 kW) wyprodukowany od listopada 2003 r. do listopada 2004 r. (rok modelowy 2004-2005)

Golf V 1.6 FSI (85 kW) produkowany od sierpnia 2003 do maja 2004 (rok modelowy 2004)

Golf V 2.0 FSI (110 kW) produkowany od stycznia 2004 do maja 2004 (rok modelowy 2004)

Touran 1.6 FSI (85 kW) produkowany od listopada 2002 do maja 2004 (rok modelowy 2003-2004).

Touran 2.0 FSI (110 kW) produkowany od października 2003 do maja 2004 (rok modelowy 2004)

Nietolerancja E10 dotyczy tylko pojazdów FSI pierwszej generacji, które zostały wyprodukowane w okresie wymienionym powyżej. Nie dotyczy ona pojazdów z silnikami benzynowymi MPI lub TSI (niezależnie od daty produkcji), a także nie dotyczy pojazdów z silnikami FSI wyprodukowanych po 2006 r.

Volvo

Benzyna E10 została dopuszczona do stosowania we wszystkich samochodach Volvo z silnikami benzynowymi wprowadzonymi na rynek od 1976 r. po przeprowadzeniu przeglądów i spełnieniu innych warunków zgodnie z wyposażeniem i materiałem, z którego został wykonany pojazd.

Benzyna E10 nie jest dopuszczona do stosowania w ograniczonej liczbie modeli S/V40 z silnikami benzynowymi wyprodukowanymi w połowie lat 90. z silnikiem typu 1.8 GDI.

RadioZET.pl/KPRM/ACEA