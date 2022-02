- Pieniądze są bezpieczniejsze w bankach, niż w materacach czy zakopane w ogródkach – mówił pytany przez redakcję Radiozet.pl prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Jak potwierdził, Polacy faktycznie masowo wypłacają gotówkę, co jest nieuzasadnionym działaniem.

Wojna w Ukrainie zrodziła obawy także o polski system bankowy. Polacy tłumnie ruszyli do bankomatów, co potwierdzają banki. O taki sposób zabezpieczenia swoich finansów zapytaliśmy przedstawicieli Związku Banków Polskich.

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz potwierdził, że pieniądze najbezpieczniejsze są w bankach. - Sprawą naturalną jest, że kiedy pojawiają się nieprzewidziane zjawiska tj. pandemia czy wojna, to część obywateli z różnych powodów chce mieć gotówkę przy sobie. My też zaobserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie wypłatą gotówki. Musieliśmy się przygotować technicznie na zwiększone wypłaty, ale nie pozostaje nam nic innego jak zapewnić, że nie ma powodu do paniki – zapewnił Krzysztof Pietraszkiewicz.

Wojna a masowe wypłacanie gotówki. Banki potwierdzają problemy

Niemalże wszystkie banki zauważyły w ostatnich dniach wzmożoną aktywność klientów jeśli chodzi o wypłatę gotówki. Oblężenie bankomatów zaobserwował m.in. bank PKO.

„Obserwujemy zwiększone zainteresowanie wypłatami gotówki zarówno w oddziałach, jak i w bankomatach. PKO Bank Polski jest dobrze przygotowany na tę sytuację, podobna miała już miejsce na początku 2020 r. tuż po wybuchu pandemii COVID-19. Bank dysponuje odpowiednimi zasobami gotówki i w większości oddziałów oraz bankomatów jest ona dostępna na bieżąco. W niektórych lokalizacjach, gdzie popyt na gotówkę jest szczególnie wysoki, przejściowo, do momentu dostarczenia jej kolejnego transportu, wypłata gotówki może być utrudniona” – czytamy w komunikacie.

Bank Pekao poinformował z kolei, że wzrost liczby transakcji może nieco wydłużyć czas dokonywanych operacji. Bank zapewnił, że Polacy bez uzasadnienia wypłacają gotówkę. Mimo wzmożonego zainteresowania wypłatami bank poinformował, że dysponuje wystarczającym zasobem gotówki.

- Pieniądze w banku są bezpieczniejsze w bankach, niż w materacach czy zakopane w ogródkach – mówił Pietraszkiewicz. Jak dodał, sytuacja związana z chwilowym zaburzeniem dostaw gotówki jest znana ZBP i w ciągu kilku dni „wszystko powinno wrócić do normy”

Ukraińcy a system bankowy. Nowe wyzwania dla sektora

- Sektor bankowy, widząc zagrożenia, podejmuje kroki, by zapewnić płynność finansową. W ubiegłym tygodniu padły decyzję o zmianie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego, którego elementem jest sektor bankowy. To wszystko dzieje się w warunkach pandemii. Trwają przygotowania do objęcia usługami finansowymi nowych mieszkańców Polski. Wiele banków podjęło decyzję zwalniających z opłat bankowych dotyczących transakcji dokonywanych przez Ukraińców – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz z ZBP.

Jak dodał Pietraszkiewicz, banki będą starały się sprostać nowym wyzwaniom związanym, chociażby z utrudnioną identyfikacją nowych klientów z Ukrainy. – Niektórzy przyjechali bez dowodów, bez paszportów – mówił prezes ZBP.

Związek dodał, że banki są gotowe na wsparcie Ukraińców. Marta Jedlińska, wiceprzewodnicząca Komisji Etyki poinformowała o działaniach sektora. - Zwalniamy z opłat dotyczących przelewów wysyłanych do rodzin w Ukrainie. Mamy ukraińską infolinię i strony internetowe banków w języku ukraińskim. Będziemy upraszczać procedury związane z zakładaniem rachunków bankowych – zadeklarowała ekspertka.

Trwa wojna na Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl