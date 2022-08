W sklepach zabraknie żywności? Duda w stanowczy sposób zareagował na spekulacje

– Uważam, że to głosy absolutnie przesadzone. Nie ma poważnej obawy o to, żeby zaistniały braki żywności. Polskie rolnictwo zapewnia nam samowystarczalność żywnościową i bezpieczeństwo żywnościowe – ocenił w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Andrzej Duda. Prezydent przyznał, że ma wrażenie, że "niektóre osoby chcą wywołać panikę na rynku", tak, jak było to np. w przypadku wykupowania cukru.

Duda o rosnących cenach energii i kłopotach z węglem

Duda przyznał, że jest problem z cenami energii, ale dodał, że jest to problem ogólnoświatowy. Dopytywany o kolejki przed magazynami węgla, stwierdził, że "to ogromny problem i bardzo ważne zadanie rządu, by problem rozwiązać w jak największym stopniu".

Prezydent przypomniał, że wielokrotnie był wyśmiewany za wypowiedzi dot. jak najdłuższego utrzymania polskiego górnictwa. – Nie da się w ciągu kilku miesięcy otworzyć nowych ścian wydobywczych (węgla – red.) – mówił Gość Radia ZET.

Duda zapowiedział także, że "w najbliższym czasie wybiera się na rozmowy w związku m.in. z przyszłością polskiej energetyki, dostawami gazu do Polski". – Odwiedzę szereg krajów afrykańskich, m.in. Senegal. Tam jest zainteresowanie eksportem gazu do naszego kraju. Były wstępne rozmowy – powiedział prezydent.

RadioZET.pl