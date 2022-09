W styczniu w Polsce może zabraknąć gazu. Niepokojący raport

Jeśli nie uda się wynegocjować dostaw dla pełnej przepustowości Baltic Pipe, a Rosja całkowicie zastopuje dostawy gazu do Niemiec, to już w styczniu 2023 roku w Polsce zabraknie błękitnego paliwa – wynika z wyliczeń ekonomistów BNP Paribas. Pomóc mogłoby wdrożenie oszczędności na poziomie 15 procent – takim, do jakiego nawoływała Unia Europejska.