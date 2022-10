W zimie będziemy potrzebować mniej gazu? „Rażąco wysokie temperatury”

Pogoda w Polsce staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. Według najnowszych prognoz na październik w Polsce wrócą letnie upały: już za kilka dni temperatury mogą sięgnąć nawet 24 stopni Celsjusza. Odbiegająca od normy aura może obniżyć zapotrzebowanie na energię zużywaną do ogrzewania.

Ciepła zima zmniejszy zapotrzebowanie na gaz. Efekt katastrofy klimatycznej

Jak wynika z zaktualizowanych prognoz naukowców z Copernicus Climate Change Service, w szczycie sezonu grzewczego, czyli między grudniem a lutym, temperatury w Europie i USA będą prawdopodobnie znacznie wyższe od normy.

W kontekście kryzysu energetycznego to dobra wiadomość: popyt na gaz ziemny powinien być niższy od zakładanego, co powinno uspokoić rynek i doprowadzić do spadku cen. Jednocześnie jednak odkrycie naukowców jest alarmistyczne: z powodu zmiany klimatu różnica w stosunku do wcześniejszych pomiarów ma być „rażąca”.

Informacje o nowych ustaleniach naukowców podał Bloomberg, wyjaśniając, że model Copernicus korzysta z danych pochodzących z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i USA. Pomiary wykonywane są za pomocą satelit, statków, samolotów i stacji pogodowych – w bazie mają znajdować się już miliardy rekordów. Duża ilość danych pozwala na uzyskiwanie bardziej wiarygodnych prognoz.

Europejski Zielony Ład, polegający między innymi na transformacji energetycznej i odejściu od paliw kopalnych – ropy naftowej, węgla oraz gazu ziemnego – to strategia mająca ograniczyć ocieplenie klimatu do maksimum 2 stopnie powyżej średniej przedindustrialnej. Zmiany klimatyczne już teraz powodują zauważalne anomalnie: w Polsce od lat panuje susza, a liczba dni z temperaturami powyżej 30 stopni Celsjusza znacznie wzrosła.

RadioZET.pl/Business Insider Polska