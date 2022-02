Pięciokrotna podwyżka stóp procentowych może wpędzić kredytobiorców w tarapaty finansowe. Raty kredytów poszybowały, a politycy szukają rozwiązania, jak wpłynąć na rynek finansowy. Pojawił się pomysł zamrożenia stawki WIBOR. Co na to prezes NBP?

Stopy procentowe wzrosły po raz piąty. RPP podniosła stopę referencyjną, która jest kluczowa przy ustalaniu wysokości rat kredytów, do poziomu 2,75 proc. Warto przypomnieć, że jeszcze we wrześniu 2021 roku stopa ta wynosiła 0,1 proc., co skłoniło Polaków do zadłużenia się w bankach. Kredyty były bowiem wyjątkowo tanie.

Po serii podwyżek stóp procentowych kredytobiorcy płacą bankom nie tylko równowartość marży, ale i znacznie wyższe niż jeszcze kilka miesięcy temu odsetki. Lewica zaproponowała „tymczasowe zamrożenie stawki WIBOR” w trosce o portfele klientów banku. Prezes NBP wskazał jednak na ekonomiczne skutki realizacji tej wizji dla całej gospodarki.

Zamrożenie WIBOR? Prezes NBP: to niemożliwe

Prezes Narodowego Banku Polskiego zapytany przez „Super Express” o pomysł zamrożenia stawki WIBOR odparł wprost: to niemożliwe. Jego zdaniem taki ruch byłby niedopuszczalną ingerencją w prawa rynku finansowego.

- Ustalanie wysokości rat kredytów w oparciu o kształtowanie się bieżącej stawki WIBOR jest zapisem większości umów kredytowych zawieranych pomiędzy bankami a klientami. Proponowana zmiana stanowiłaby niebezpieczny precedens podważający fundamentalną zasadę zawierania umów. Jednocześnie zamrożenie stawki WIBOR podważałoby również zasady funkcjonowania rynku finansowego – mówił Glapiński.

WAŻNE WIBOR to podstawowy wskaźnik, który wpływa na wysokość rat kredytowych. To średnie oprocentowanie, po jakim banki pożyczają sobie nawzajem środki, a jego wysokość jest ściśle związana z wartością stopy referencyjnej, ustalanej przez NBP. WIBOR ma zmienną wartość, spada, gdy maleją stopy procentowe. Wówczas, w przypadku nowych kredytów, banki często rekompensują sobie straty, podwyższając marżę.

Prezes NBP dodał, że takie działanie utrudniłoby walkę z inflacją, której kluczowym elementem jest kształtowanie stóp procentowych.

- Zamrożenie stawek WIBOR radykalnie osłabiłoby działanie tego mechanizmu, przez co możliwości ograniczania inflacji działaniami w zakresie polityki pieniężnej byłyby wyraźnie zmniejszone – wyjaśnił Glapiński.

Prezes banku centralnego przypomniał, że instytucje finansowe mają obowiązek oceny ryzyka kredytowego nawet w tak skrajnych przypadkach, jak pięciokrotna podwyżka stopy referencyjnej. Dodał, że kredytobiorcy musieli być zapoznawani z wynikami symulacji wysokości rat, którą powoduje wzrost tego wskaźnika.

Zdaniem Glapińskiego nawet jeśli kredytobiorcy faktycznie nie będą w stanie udźwignąć ciężaru finansowego zaciągniętego kredytu, to w grę powinna wchodzić polityka społeczna, a nie finansowa państwa. - Już obecnie istnieje taki instrument w postaci finansowanego przez banki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, w ramach którego zgromadzono już znaczne środki i którego dotychczasowe wykorzystanie jest bardzo niewielkie. Jednym z kryteriów otrzymania wsparcia jest właśnie wysokie obciążenie dochodów spłatą raty – przypomniał szef NBP.

RadioZET.pl/Super Express