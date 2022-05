Warszawski Indeks Rynku Depozytowego (WIRD) to nowy wskaźnik, który zgodnie z planami rządu ma zastąpić od 1 stycznia 2023 roku WIBOR w wyznaczaniu oprocentowania kredytów hipotecznych. GPW Benchmark oszacowało, że „obecnie różnica między np. WIBOR 6M a WIRD ON wynosi ok. 2 punkty procentowe”.