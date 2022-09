Wakacje kredytowe dla frankowiczów? „To byłoby niesprawiedliwe”

Wakacje kredytowe to rozwiązanie, które ma przynieść ulgę kredytobiorcom w dobie rekordowo wysokich stóp procentowych, a co za tym idzie – rekordowo wysokich rat kredytu. Chodzi możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie 8 miesięcy w tym i przyszłym roku. Dotyczy to osób, które zaciągnęły kredyt w złotych na własny cel mieszkaniowy. Po złożeniu wniosku okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, w których spłata została zawieszona. Jak wynika z badania UCE RESEARCH 4 na 10 kredytobiorców złotówkowych uważa, że państwo powinno wprowadzić wakacje kredytowe także dla frankowiczów.

Wakacje kredytowe dla frankowiczów? Złotówkowicze: to niesprawiedliwe

Respondenci, którzy zaciągnęli kredyt w polskiej walucie, są podzieleni w kwestii udzielania wakacji kredytowych frankowiczom.

39,8 proc. ankietowanych chce wakacji kredytowych dla frankowiczów

35,1 proc. ankietowanych z ponad 1000 osób jest przeciwnego zdania

25,1 proc. uczestników sondażu nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii

Cytowany przez MondayNews.pl radca prawny Adrian Goska z Kancelarii SubiGo zwrócił uwagę, że udzielenie wakacji kredytowych określonej grupie kredytobiorców może nosić znamiona dyskryminacji. Jak mówił, to „faworyzowanie wybranych uczestników obrotu gospodarczego”.

Frankowicze także chcieliby skorzystać z tego rozwiązania, gdyż jak mówił Arkadiusz Szcześniak ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, „zarówno tzw. kredyty frankowe, jak i złotowe o zmiennym, zależnym od ustaleń banków oprocentowaniu, którego podstawą jest WIBOR, są nieuczciwymi produktami bankowymi”.

- Ustawodawca uznał, że tylko jedna z grup pokrzywdzonych przez kredytodawców może skorzystać z tzw. wakacji kredytowych, dających oddech rodzinom wykorzystanym przez banki w Polsce. Ograniczenie możliwości skorzystania z tego rozwiązania postrzegamy, niestety, jako kolejną próbę dzielenia społeczeństwa – stwierdził Szcześniak.

Jak wynika z badania, wśród zwolenników wakacji kredytowych dla frankowiczów są głównie osoby z dużych i średnich miast, przeważnie z wykształceniem wyższym lub średnim, zarabiające miesięcznie powyżej 5 tys. złotych na rękę. Przeciwnego zdania są w większości osoby z wykształceniem zawodowym z pochodem poniżej 5 tys. zł netto.

– Większy odsetek przeciwników w mniejszych miastach, z wykształceniem zawodowym potwierdza tezę, iż takie stanowisko wynika z niezrozumienia sytuacji tzw. frankowiczów. Ci ludzie nie rozumieją też przyczyn i motywów, dla których ustawodawca wprowadził wakacje kredytowe – twierdzi Adrian Goska.

Przeciwnicy tego rozwiązania najczęściej mówili o „niesprawiedliwości” ewentualnej decyzji o objęciu frankowiczów wakacjami kredytowymi. Inny argument przeciw to koszty dla banków, które i tak muszą udźwignąć ciężar wakacji kredytowych dla złotówkowiczów.

