Wakacje kredytowe nie pomogą? „Inflacja wzrośnie, a stopy procentowe poszybują”

Wakacje kredytowe mają być ulgą dla Polaków, którzy obarczeni zostali spłatą wyższych rat pożyczki, niż przed pierwszą podwyżką stóp procentowych jesienią minionego roku. Rozwiązanie to polega na możliwości zawieszeniu spłaty kredytu przez 4 miesiące w bieżącym i 4 w kolejnym roku. Bankowcy ostrzegają jednak, że wakacje kredytowe, skończą się kolejnymi podwyżkami stóp procentowych.

Wakacje kredytowe. ZBP: miały pomóc, mogą zaszkodzić

Inflacja sięgnęła w maju 13,9 proc. W walce z drożyzną Rada Polityki Pieniężnej od ośmiu miesięcy podnosi stopy procentowe, a w czerwcu – jak wynika z prognoz – czeka nas kolejna podwyżka. Zapłacą za nią kredytobiorcy, którzy zwrócą bankom znacznie wyższą kwotę, niż w chwili zaciągnięcia kredytu. Na pomoc ruszył rząd, który zaproponował wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty kredytu.

Bankowcy w Sejmie protestują jednak przeciwko takiemu rozwiązaniu. Dlaczego? Argumentów jest kilka. Jak uzasadniał Krzysztof Pietraszkiewicz, między kwietniem 2021 roku a kwietniem 2022 fundusze własne sektora bankowego zmniejszyły się z 228 mld zł do 191 mld zł – powiedział w Sejmie prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Zdaniem bankowców wakacje kredytowe sprawą, że sektor straci kolejne 20 mld zł.

Mało tego, takie rozwiązanie może doprowadzić do wzrostu inflacji, co oznaczać będzie konieczność kolejnych podwyżek stóp procentowych – wyjaśniał Pietraszkiewicz. Zaapelował o wprowadzenie do projektu warunków, na jakich można będzie skorzystać z wakacji kredytowych. - I nie może być tak, że wprowadzenie tego rozwiązania kasuje bankowość hipoteczną – dodał.

Wakacje kredytowe nie będą jednak dostępne dla wszystkich. Po pierwsze z wakacji kredytowych nie będą mogły korzystać osoby spłacające kredyty w innej walucie niż złoty. Drugie przewiduje, że z wakacji kredytowych można skorzystać w przypadku jednego kredytu zaciągniętego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

RadioZET.pl/PAP