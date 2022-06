Wakacje kredytowe z wyjątkami. Nie każdy kredytobiorca zawiesi spłatę

Wakacje kredytowe to część rządowego pakietu wsparcia dla kredytobiorców, których raty od czasów pierwszej po pandemii podwyżki stóp procentowych poszybowały. Projekt został przyjęty przez sejmową podkomisję, ale nie każdy kredytobiorca będzie mógł skorzystać z przewidzianych w nim rozwiązań.

Wakacje kredytowe nie dla wszystkich

Podczas środowego posiedzenia podkomisja stała ds. instytucji finansowych przyjęła rządowy projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Najważniejszy punkt z punktu widzenia klientów banków to wakacje kredytowe.

Zgodnie z projektem kredytobiorcy mogą zawiesić spłatę rat na 8 miesięcy (4 miesiące w bieżącym roku, 4 w przyszłym). Podkomisja doprecyzowała, że taka ulga dotyczyć będzie jedynie tych kredytobiorców, którzy zaciągnęli pożyczkę na własne cele mieszkaniowe w złotówkach.

Przewidziano zatem dwa wyłączenia: po pierwsze z wakacji kredytowych nie będą mogły korzystać osoby spłacające kredyty w innej walucie niż złoty. Drugie przewiduje, że z wakacji kredytowych można skorzystać w przypadku jednego kredytu zaciągniętego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wiceprzewodniczący KNF Marcin Mikołajczyk obecny podczas posiedzenia zaznaczył, że pomoc na takich warunkach kosztować będzie cały sektor bankowy nawet 20 mld zł. Przedstawiciel KNF opowiedział się za tym, by pomoc trafiła jedynie do tych, którzy najbardziej jej potrzebują. - Być może jest racjonalność, by dokonać pewnych ograniczeń w tym zakresie, natomiast nie jest to nasza decyzja i rozumiem przesłanki stojące za tak szerokim podejściem do pomocy kredytobiorcom - powiedział.

Resort finansów przekonuje, że dzięki nowym przepisom nawet 2 mln kredytobiorców będzie mogło skorzystać ze wsparcia w spłacie rat. Zgodnie z projektem z wakacji kredytowych kredytobiorcy będą mogli skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku.

Rządowy projekt przewiduje ponadto zmianę wskaźnika WIBOR od początku 2023 r., a także zasilenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nowymi środkami, na które mają złożyć się banki.

RadioZET.pl/PAP