Wakacje kredytowe. Kiedy będzie można złożyć wniosek? Jest odpowiedź resortu

Wakacje kredytowe to rządowa odpowiedź na rekordowo wysoką inflację, która zmusza RPP do podnoszenia stóp procentowych kosztem kredytobiorców. Rząd zaproponował więc, by klienci banków nie musieli w czasie drożyzny spłacać zobowiązań. Takie odroczenia płatności względem banków, choć nie spodobało się przedstawicielom tego sektora, to być może już niebawem stanie się faktem.

Wakacje kredytowe [WNIOSKI]

- Zakładam, że jeszcze w sierpniu będzie możliwość złożenia wniosku dotyczącego wakacji kredytowych - stwierdził podczas wtorkowej konferencji po posiedzeniu rządu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak dodał przedstawiciel resortu, ustawa w tej sprawie "jest już w zasadzie przyjęta".

Nie każdy będzie mógł jednak z niej skorzystać. Przyjęty przez Sejm projekt zakłada, że możliwość zawieszenia rat będą miały osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na własny cel mieszkaniowy w złotych. Będą one mogły wnioskować o cztery miesiące wakacji kredytowych w tym roku (po dwa miesiące w III i IV kw. 2022 i po jednym miesiącu w każdym kwartale roku 2023).

Tymczasem o losie kredytobiorców w najbliższy czwartek 7 lipca zdecyduje Rada Polityki Pieniężnej. Zgodnie z prognozami, wobec inflacji sięgającej 15,6 proc., RPP może zdecydować się na dziesiątą z rzędu podwyżkę stóp procentowych, co przełoży się na wysokość rat.

RadioZET.pl/PAP