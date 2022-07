Wakacje kredytowe. UOKiK radzi, na co zwrócić uwagę

Wakacje kredytowe wystartowały w piątek 29 lipca. Banki udostępniają klientom wnioski, na podstawie których instytucje wydają decyzję o zawieszeniu spłaty. UOKiK radzi, na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem.

Wakacje kredytowe. Cztery rzeczy, o których warto pamiętać

Wakacje kredytowe przysługują kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt w złotówkach na własne potrzeby mieszkaniowe. Zawieszenie spłaty dotyczy łącznie 8 miesięcy: czterech w 2022 i czterech w 2023 roku. UOKiK poinformował, o jakich sprawach warto pamiętać w kontaktach z bankiem:

Termin złożenia wniosku. Banki radzą, by wniosek o wakacje kredytowe złożyć w dniu poprzedzającym datę spłatę raty. UOKiK zapewnia jednak, że bank ma obowiązek uszanować wniosek o wakacje kredytowe dostarczony także w dniu, kiedy przypada termin spłaty raty. - Jeśli mimo to bank pobierze ratę, ma obowiązek ją zwrócić - poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zgodnie z ustawą, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres lub okresy wskazane we wniosku z dniem jego doręczenia bankowi. Bank potwierdza kredytobiorcy otrzymanie wniosku w ciągu 21 dni od dnia jego doręczenia. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

Wakacje kredytowe a zdolność kredytowa . Chróstny zaznaczył też, że banki nie mogą „straszyć klientów”, którzy skorzystają z wakacji kredytowych, utratą przyszłej zdolności kredytowej. - Przeanalizowaliśmy zapisy Prawa bankowego, regulacji dotyczących sektora, tutaj nie ma jakichkolwiek podstaw, by samym faktem skorzystania z wakacji kredytowych obciążać klientów i ograniczać im dostęp do produktów finansowych. Nie godzimy się, by w taki sposób straszyć konsumentów i zniechęcać ich do skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych - powiedział.

Wakacje kredytowe a wpis do BIK . Prezes UOKiK wskazał, że informacja o korzystaniu z wakacji kredytowych może znaleźć się w BIK, ale nie może być wykorzystana przeciwko kredytobiorcy. - To jest neutralna informacja z punktu widzenia oceny naszej zdolności kredytowej – zapewnił Chróstny.

Opłaty . UOKiK zapewnił, że bank nie ma prawa pobrać w czasie wakacji kredytowych żadnych innych opłat, poza kosztami ubezpieczenia. Zawieszenie spłaty raty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej.

RadioZET.pl/PAP/Polsat News