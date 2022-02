Walentynki, czyli święto zakochanych, upłynie w tym roku pod znakiem inflacji. Ze styczniowych danych GUS wynika, że wzrost cen sięgnął 8,6 proc. Zdaniem analityków we wtorek 15 lutego urząd może poinformować nawet o dwucyfrowej inflacji.

O ile więcej zapłacimy zatem za kolację, róże, kino, czy biżuterię? - Tańsze niż przed rokiem są tylko słodycze – przynajmniej w największych sieciach handlowych – podają eksperci z HRE Investments.

Wyjątkowo drogie święto zakochanych

Eksperci wyliczyli, że średni koszt randki to około 300 złotych. W „walentynkowym koszyku” dóbr analitycy uwzględnili: bukiet 7 róż, zestaw słodyczy czy drobną biżuterię, ale też kolację w restauracji i dwa bilety do kina. Z danych wynika, że taki koszyk podrożał o 23 zł.

Eksperci porównują tegoroczne wydatki z 2015 rokiem, kiedy to za taki koszyk dóbr trzeba było dać 237, a nie 300 zł.

Z zebranych informacji wynika, że inflacja jest bez serca nawet dla święta miłości. Tegoroczne święto będzie o ponad 23 złote droższe niż rok temu. Wtedy to za dokładnie te same rzeczy trzeba było zapłacić około 277 złotych. Obecnie jest to ponad 300 złotych. Tegoroczne walentynki będą najdroższym świętem zakochanych w historii HRE Investments

Za co płacimy najwięcej? W najszybszym tempie rosną ceny usług restauracyjnych. Kolacja we dwoje to średni koszt 130 złotych – jak wskazali analitycy, to o 10 zł więcej niż rok temu. Podwyżka cen dań restauracyjnych to pokłosie rosnących cen innych dóbr i usług, w tym rachunków za gaz czy prąd. Niektórzy przedsiębiorcy odbijają sobie w ten sposób koszty reformy podatkowej, którą wprowadził Polski Ład.

Za kwiaty także zapłacimy więcej, średnio o 27 proc. Bukiet 7 róż to koszt około 35 złotych. Drożeje także biżuteria i seans w kinie. Niespodzianką dla miłośników łakoci są ceny słodyczy. Mamy w tym przypadku do czynienia z obniżką cen, choć symboliczną. - Obniżki w tym przypadku nie zawdzięczamy obniżce VAT-u, bo słodkości się na nią nie załapały. Tak więc prawdopodobnie sieci handlowe wyszły naprzeciw oczekiwaniom zakochanych i przygotowały lepsze niż rok temu walentynkowe promocje – podsumowali eksperci z HRE Investments.

RadioZET.pl/ HRE Investments