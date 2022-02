Emerytury wzrosną od marca 2022 roku o 7 procent - poinformował na specjalnej konferencji premier Mateusz Morawiecki. Oznacza to, ze emerytura minimalna wzrośnie do 1338,44 zł brutto, a więc 1217,98 zł netto. W 2022 roku powróci też jednorazowo 14. emerytura, która ma być wypłacana na zasadach zbliżonych do tych z 2021 roku.