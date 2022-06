Waloryzacja 500 plus? „Dodatkowe 200 złotych pomoże rodzinom”

Partia Razem domaga się podwyżki świadczenia 500 plus już od 1 lipca bieżącego roku. Politycy chcą, by wypłaty były regularnie waloryzowane.

500 plus zamieni się w 700 plus? Członkowie partii Razem Magdalena Biejat i Maciej Szlinder podczas konferencji prasowej zaproponowali podwyżkę 500 plus i regularną waloryzację świadczenia. Co na to rząd?

Podwyżka 500 plus? Propozycja partii Razem

Partia Razem domaga się podwyżki świadczenia 500 plus do 700 zł od lipca oraz jej automatycznej waloryzacji.

Domagamy się podniesienia kwoty świadczenia wychowawczego 500 plus do 700 złotych od lipca bieżącego roku, a także wprowadzenie automatycznego mechanizmu waloryzacji tego świadczenia o wskaźnik inflacji co roku Maciej Szlinder

- Gdyby taki mechanizm waloryzacji funkcjonował, to już teraz 500 plus zamieniłoby się w 650 plus – dodał.

Co na to partia rządząca? Rzecznik rządu Piotr Müller pytany na naszej antenie o pomysł podwyżki 500 plus odparł, że nie ma w tej chwili decyzji w tej sprawie. – Jakieś modyfikacje, kiedyś w przyszłości mogą nastąpić – mówił polityk.

Przypomnijmy, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła świadczenie, przewidziała furtkę umożliwiającą podwyżkę 500 plus w razie rosnącej inflacji. Rząd jednak ani razu nie skorzystał z przepisu, który sam stworzył.

RadioZET.pl/PAP