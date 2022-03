Ruszyły wypłaty wyższych emerytur. W kwietniu kumulacja i nawet podwojenie świadczenia

Od 1 marca emerytury pobierane przez Polaków wzrosły o 7 procent. Wysoka podwyżka to skutek inflacji oscylującej wokół 10 procent. Planowane dodatkowe wypłaty mają sprawić, że seniorzy nie zbiednieją przez spadek wartości pieniądza.

Emerytury w Polsce są niskie, ale w porównaniu do przyszłych pokoleń obecni seniorzy to bogacze – wynika z prognoz ZUS. Ochronę świadczeniobiorców przed wysoką inflacją zapewnić ma rekordowa waloryzacja, wynosząca 7 procent.

To więcej, niż minimum określane przez przepisy. Specjaliści mają jednak wątpliwości, czy taka podwyżka pozwoli zachować siłę nabywczą świadczeń – inflacja może nawet przekroczyć 10 procent. Seniorzy mogą liczyć na dodatkowe środki: 13. i 14. emeryturę oraz specjalny dodatek osłonowy dla osób z najmniejszymi miesięcznymi budżetami.

Marcowe emerytury wyższe o 7 procent. W kwietniu dojdzie trzynastka

Waloryzacja emerytur na poziomie 7 procent oznacza, że najniższe świadczenie brutto wzrosło z 1250,88 zł do 1338,44 zł. Odczuwalne podwyżki dotyczą także osób otrzymujących od ZUS większe pieniądze.

Na korzyść seniorów działa ponadto zwolnienie z PIT dochodów do 30 000 rocznie. Oznacza to, że do kwoty 2500 zł miesięcznie płacona jest tylko składka zdrowotna wynosząca 9 procent. Z tego właśnie powodu „emerytury bez podatku” nie są tak naprawdę zwolnione z opłat na rzecz państwa.

13. emerytura zostanie wypłacona w wysokości świadczenia minimalnego, co dla pobierających niższe emerytury oznaczać będzie w praktyce niemal podwojenie wypłaty. Będzie przysługiwać każdemu uprawnionemu do wypłat z ZUS, bez kryterium dochodowego.

O wpływie podwyżki na sytuację seniorów wypowiedziała się Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Dzięki wyższej waloryzacji oraz wcześniej wprowadzonemu w życiu dodatkowi osłonowemu, sytuacja finansowa emerytów i rencistów – w okresie wzrostu cen – będzie lepiej zabezpieczona. Marlena Maląg

Wskaźnik waloryzacji wyliczany jest na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym i jest zwiększony o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Posłuchaj podcastu

Takie minimum wyniosło dla 2021 roku 5,7 procent. Rząd z powodu spodziewanej wysokiej inflacji w 2022 roku podwyższył waloryzację do 7 procent. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń w 2022 roku wyniesie ok. 18,4 mld zł, a więc o ok. 7,8 mld zł więcej niż w 2021.

RadioZET.pl/PAP