Waloryzacja emerytur będzie za niska? Morawiecki chce opcji minimum

Jeśli seniorzy mają nie stracić na inflacji, to waloryzacja powinna wynieść ponad 9 procent – wyliczył dla RadioZET.pl Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego. Rząd tymczasem zapisał w ustawie budżetowej, że świadczenia wzrosną tylko o 4,89 procent. Wskaźnik waloryzacji zostanie jeszcze podwyższony, ale najprawdopodobniej zbyt mało, żeby emeryci i renciści nie zbiednieli.

Inflacja w 2021 roku była w Polsce najwyższa w XXI wieku. GUS podał, że w grudniu 2021 wynosiła rok do roku 8,6 procent. Ekonomiści spodziewają się, że tempo wzrostu cen w 2022 roku jeszcze przyspieszy. Przekroczeniu progu 10 procent ma zapobiec wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej, w tym obniżenia stawek VAT na żywność i paliwo. Sklepy deklarują, że produkty będą tańsze o podatek, ale jednocześnie i tak mogą być droższe, niż w 2021 roku.

Wysoki spadek wartości złotego sprawił, że w praktyce, otrzymując w 2021 roku takie samo wynagrodzenie jak w 2020, zarobiliśmy o jedną pensję mniej. Ceny wzrosły tak bardzo, że za 12 wypłat (lub świadczeń w przypadku emerytów) w 2021 roku można było kupić tyle produktów, ile za 11 pensji w 2020. W 2022 sytuacja ma się powtórzyć, co uderzy przede wszystkim w Polaków o niższych przychodach, w tym emerytów. Pomóc mogłaby wysoka waloryzacja, z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że premier Morawicki niechętnie patrzy na perspektywę konieczności znalezienia w budżecie kolejnych miliardów złotych.

Rząd szykuje zbyt niską waloryzację? Emeryci mogą stracić przez wysoką inflację i Polski Ład

Inflacja liczona rok do roku wyniosła w grudniu 2021 8,6 procent. GUS podał już, że będący podstawą waloryzacji wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2021 roku był równy 4,9 procent. Rozdźwięk między tymi danymi jest oczywisty. Emeryci, żeby nie zbiednieć przez inflację, powinni dostać podwyżkę o 9 procent.

Wskaźnik waloryzacji wyznaczany jest właśnie na podstawie tych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego, po dodaniu do nich „nie mniej niż 20 procent wskaźnika realnego wzrostu płac”. Wynagrodzenia według zapewnień rządu mają rosnąc szybciej niż inflacja, ostatecznie jednak nie dadzą rady podnieść waloryzacji do poziomu nawet 6 procent. Tak wynika ze wstępnych wyliczeń ekonomistów, jako że ostateczne dane nie zostały jeszcze opublikowane.

Przeprowadzenie waloryzacji na takim poziome oznaczałoby pogorszenie sytuacji finansowej seniorów: świadczenia wzrosłyby mniej, niż ceny w sklepach. Dlatego pojawiły się pomysły na ręczne podniesienie wskaźnika: minister rodziny Marlena Maląg zapowiedziała, że waloryzacja miałaby wynieść co najmniej 7 procent. Na przyznanie seniorom większych pieniędzy ma jednak według informacji serwisu wyborcza.biz nie zgadzać się premier Morawiecki.

Powodem są pustki w budżecie: waloryzacja w wysokości 6 procent kosztować będzie podatników 10 mld zł, podniesienie emerytur i rent o 7 procent to już wydatek rzędu 14 mld zł. W trudnych czasach, po wdrożeniu Polskiego Ładu i zamrożeniu dopływu unijnych środków z Funduszu Odbudowy, tyle pieniędzy może się nie znaleźć. Nawet, jeśli w grę wchodzą interesy grupy postrzeganej jako bastion wyborców PiS.

W tym roku nie będzie 14. emerytury, dlatego naszym zdaniem powinny znaleźć się pieniądze na wyższą waloryzację. Oczekują od nas tego wyborcy i wierzę, że premier zmieni zdanie. anonimowy poseł PiS

Argumentacja rządu przeciwko wyższej waloryzacji może być identyczna z odpowiedziami, jakie udzielano na temat rezygnacji z wypłat 14. emerytury: seniorzy dostali przecież podwyżkę świadczeń dzięki kwocie wolnej od podatku 30 000 zł wprowadzonej przez Polski Ład.

Przy takiej samej kwocie brutto emeryci i renciści otrzymają więcej pieniędzy na rękę, co w połączeniu z nawet niskim wskaźnikiem waloryzacji może oznaczać sumaryczne wyrównanie wpływu inflacji. A dodatkowo rozważany jest powrót do wypłat „czternastki”, co pozwoliłoby rządowi odzyskać przychylność części seniorów.

RadioZET.pl/wyborcza.biz