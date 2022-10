Waloryzacja emerytur. Rząd podał gwarantowaną kwotę podwyżki

Waloryzacja emerytur i rent co roku budzi ogromne emocje wśród seniorów. Podwyżki są szczególnie ważnie w czasach szalejącej inflacji. Odczyt wskaźnika z września 2022 pokazał, że w ciągu roku ceny wzrosły średnio o 17,2 procent. Ceny żywności w tym czasie wzrosły o 19,3 procent. Dokładnie tyle wyniesie waloryzacja emerytury minimalnej dzięki przejściu na system kwotowo-procentowy.

Z przygotowywanych przepisów wynika, że wskaźnik waloryzacji ma wynieść 113,8 procent. Zastrzeżono jednak, że podwyżka musi wynieść minimum 250 zł. - To pokazuje, na czyje głosy liczy rząd – stwierdził dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.

Waloryzacja 2023. O tyle wzrosną emerytury i renty

Waloryzacja świadczeń seniorów będzie kosztować budżet dodatkowe 40 mld zł – poinformował wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Waloryzacja ma wynieść 13,8 procent, czyli mniej, niż wynosi wskaźnik inflacji. Emeryci będą mogli liczyć jednak na wypłatę 13. i 14. emerytury, a coraz częściej pojawiają się informacje, że pojawić może się nawet „piętnastka”.

Jeśli do tego by doszło, to otrzymujący najniższe emerytury w trzech bonusowych wypłatach otrzymaliby dodatkowo 4336,44 zł netto w czasie roku wyborczego – zakładając, że nadprogramowe wypłaty tak jak w 2022 roku będą zwolnione z PIT. Bez 15. emerytury dodatkowe wypłaty dla seniorów wyniosą maksymalnie 2890,96 zł. Osoby pobierające świadczenia wyższe niż próg dochodowy otrzymają tylko 1445,48 zł w ramach „trzynastki”. Minimalna podwyżka emerytury wyniesie zaś 3000 zł brutto rocznie, co po odliczeniu składki zdrowotnej oznacza (dla świadczeń po podwyżce niższych niż 2500 zł brutto) powiększenie budżetu o 2730 zł netto.

Minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrośnie bowiem do 1588,44 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w 2023 roku wynosić będzie zgodnie z planami rządu 1191,33 zł.

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1338,44 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1003,83 zł brutto. W związku z wprowadzeniem minimalnej gwarantowanej kwoty podwyżki najniższe świadczenia wzrosną więcej niż o założone 13,8 procent. Emerytura minimalna wzrośnie o 19,3 procent. Gdyby nie założenie wzrostu o minimum 250 zł, świadczenie minimalne w 2023 roku wynosiłoby 1523,14 zł, a więc wzrosłoby o 65,30 zł mniej.

„Proponowane rozwiązanie zapewnia zachowanie realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach” – podano w komentarzu do planowanych warunków waloryzacji.

RadioZET.pl/RCL