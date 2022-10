Waloryzacja emerytur. Rząd zdecyduje o finansach seniorów

Waloryzacja emerytur w 2023 roku będzie przedmiotem prac rządu. Podwyżki muszą odpowiadać zwiększonym kosztom życia. O ile wzrosną świadczenia dla seniorów wobec inflacji, która we wrześniu przekroczyła 17 proc.?

Waloryzacja emerytur 2023

Zgodnie z projektem ustawy w 2023 roku najniższa emerytura ma wzrosnąć do kwoty 1588,44zł. Tyle samo wynieść ma najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna.

Do 1191,33 zł wzrosnąć ma renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Ustawodawca postawił na waloryzację procentowo-kwotową, co oznacza, że świadczenia na poziomie co najmniej minimalnej emerytury lub renty, wzrosną co najmniej o 250 zł.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim rok. Według wstępnych zapowiedzi wskaźnik waloryzacji ma wynieść 13,8 proc.

RadioZET.pl/PAP