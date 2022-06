Protesty przeciwko budowie CPK. Utrudnienia na drogach w całym kraju

Żyrardów, Jasionka, Brzeziny, Katowice, Zamość i dziesiątki innych miast w Polsce zostaną sparaliżowane. Mieszkańcy zapowiadają, że wyjdą na ulice, by protestować przeciw budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego i prowadzących do niego linii kolejowych.

Centralny Port Komunikacyjny budzi emocje nie tylko wśród mieszkańców Baranowa. Do Portu Lotniczego Solidarność prowadzić mają liczne trasy kolejowe, co wiąże się z utrudnieniami w wielu miejscowościach w całej Polsce. Mieszkańcy nie chcą „torów pod domem” i protestują przeciwko budowie CPK.

Protesty przeciwko budowie CPK. Utrudnienia na drogach

W piątek 10 czerwca może dojść do paraliżu komunikacyjnego w miejscowościach, w których zaplanowano protesty przeciwko budowie portu i torów kolejowych. A te odbędą się niemalże w całej Polsce.

Główny protest odbędzie się o godzinie 17:00 w Warszawie, ale na ulice wyjdą także mieszkańcy innych miast. Portal Silesia24 informuje o dwóch protestach na drodze DK 81 w okolicach Katowic. Mieszkańcy kilku gmin zablokują czasowo popularną „wiślankę”.

Budowa CPK zmusi do wyprowadzki? Odszkodowanie albo zamienny dom

„W całym kraju, o tej samej godzinie protestujemy lokalnie przeciwko działalności spółki Centralny Port Komunikacyjny. Protestujemy w obronie ludzi i domów . Naróbmy dużo hałasu. Niech nas zobaczą i usłyszą. CPK nie liczy się z nami, my policzymy się z CPK!” – czytamy w opisie protestu w mediach społecznościach.

Jak wyjaśniono, ogólnopolski protest przeciwko projektom CPK to wydarzenie, „w którym lokalne społeczności organizują własne protesty przeciw projektom CPK: megalotnisku, projektowanym liniom kolejowym w rozwiązaniach proponowanych przez CPK”.

Jesteśmy za rozwojem kraju. Za mądrymi i zrównoważonymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Jesteśmy przeciw przeskalowanym inwestycjom, zbędnym wywłaszczeniom, ogromnemu zadłużaniu naszego kraju na ich realizację, a także nieposzanowaniu społeczności lokalnych i środowiska Piszą organizatorzy protestów

Popołudniowych utrudnień na drogach należy spodziewać się także w Żyrardowie na pasach skrzyżowania ulic Mickiewicza / Jaktorowskiej / Reymonta (przy restauracji McDonald’s) i w Sochaczewie na DK 92. W miejscowości Brzeziny dojdzie do blokady krajowej „72”. Protestować zamierzają także mieszkańcy Jasionki na Podkarpaciu czy Piaseczna pod Warszawą.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

RadioZET.pl