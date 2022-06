Ważna data dla otrzymujących 500 plus. Zostało kilka dni

Tylko do 30 czerwca można składać wnioski o przyznanie 500 plus z gwarancją wypłacania przez cały nowy okres rozliczeniowy. Spóźnienie się z formalnościami nawet o jeden dzień sprawi, że pieniądze za ten miesiąc przepadną.

500 plus od 1 czerwca wypłacane jest przez ZUS. Zakład przekazuje pieniądze w losowo przyporządkowanych terminach: w 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień danego miesiąca. Jest jeszcze szansa, żeby otrzymać świadczenie od początku nowego okresu rozliczeniowego, na załatwienie formalności zostało już jednak tylko kilka dni.

- Od blisko miesiąca pieniądze trafiają już na konta rodziców. W tym tygodniu ZUS przeleje blisko 240 mln zł – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Łącznie w czerwcu do rodziców trafiło 2,7 mld zł – ta kwota może się jeszcze powiększyć, jeśli uprawnieni złożą wnioski na czas.

Ostatni termin na wniosek o całe 500 plus. Od 1 lipca pieniądze przepadają

Nowy okres rozliczeniowy 500 plus zaczął się 1 czerwca 2022 i potrwa do 31 maja 2023 roku. Aby zachować ciągłość otrzymywania świadczenia, beneficjenci musieli złożyć wniosek o przyznanie środków z programu przed 30 kwietnia 2022 roku.

Złożenie dokumentacji po tym terminie, ale przed 30 czerwca, daje gwarancję otrzymania wszystkich przelewów w nowym okresie rozliczeniowym. Data złożenia wniosku przesądza o tym, z jakim opóźnieniem pieniądze trafią do rodziców.

Złożenie wniosku o 500 plus na nowy okres pomiędzy 1 a 30 czerwca przełoży się na otrzymanie wypłat za czerwiec, lipiec i sierpień „nie później niż do 31 sierpnia 2022 roku”. Wniosek o przedłużenie świadczenia na nowy okres rozliczeniowe skierowany w lipcu da prawo do otrzymania pieniędzy za lipiec, sierpień i wrzesień – wypłaty można spodziewać się tego ostatniego miesiąca.

- Przejęcie realizacji programu „Rodzina 500 plus” przez Zakład odbyło się stopniowo, aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo wypłat. Dziś można powiedzieć, że ten etap przejściowy się zakończył i tylko ZUS będzie przyznawał i wypłacał środki z programu – powiedział Żebrowski.

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest elektroniczny. Można go złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzice, którzy mają PESEL, mogą także przesłać wniosek do ZUS przez portal Empatia lub swój bank. Pieniądze trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

RadioZET.pl/ZUS