Wcześniejsza emerytura dla urodzonych od 1948 do 1968 roku. Prosty sposób

Emerytury co do zasady przysługują kobietom po ukończeniu przez nie 60. roku życia oraz mężczyznom, którzy ukończą 65. rok życia. W 2022 roku świadczenia będą więc przyznawane Polkom urodzonym w 1962 roku oraz Polakom urodzonym w 1957 roku. Część osób młodszych, urodzonych do 1969 roku, może na emeryturę przejść wcześniej. Komu przysługuje wcześniejsze świadczenie?

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1968 rokiem

Prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę przysługuje Polkom i Polakom, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze. Według definicji to „prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia”.

Adnotacje dotyczące pracy w takich warunkach powinny być odnotowane w dokumentach, gdyż starając się o wcześniejszą emeryturę trzeba będzie przekazać je do ZUS. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać wcześniejsze świadczenie? Wymagane jest:

osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego (różnego w zależności od płci oraz rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze)

udokumentowanie stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

udokumentowanie sumy okresów składkowych i nieskładkowych (20 lat w przypadku kobiet, 25 w przypadku mężczyzn)

brak członkostwa w OFE lub złożenie wniosku za pośrednictwem ZUS o przekazanie środków z rachunku OFE na dochody budżetu państwa

Jak praca jest pracą w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

Pracą w szczególnych warunkach jest praca o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub praca wymagająca wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia, np.: praca pod ziemią, przy przetwórstwie azbestu, produkcji ołowiu i kadmu, praca ratowników w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Pracą w szczególnym charakterze jest też m.in. praca pracowników organów administracji celnej oraz organów kontroli państwowej, praca dziennikarzy, artystów, nauczycieli czy żołnierzy zawodowych.

Jeżeli pracodawca stosował (bądź nadal stosuje) resortowe wykazy stanowisk pracy w szczególnych warunkach (wydane przez właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz centralne związki spółdzielcze dla podległych im zakładów pracy), musi w świadectwie pracy określić:

rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 roku

stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały

okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku

Jeżeli pracodawca nigdy nie stosował resortowych wykazów prac, bo np. prowadzi prywatną firmę, to wystarczy, aby wykonywana przez chcącą skorzystać z wcześniejszej emerytury praca, wykazana przez pracodawcę w świadectwie pracy była zgodna z rodzajem prac lub stanowiskiem wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 roku.

Ile wynosi wiek emerytalny dla pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze?

Praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze oraz wiek uprawniający do przejścia na emeryturę wynosi:

co najmniej 15 lat zatrudnienia na kolei, dla osób w wieku: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Okresy zatrudnienia na kolei to okresy pozostawania w stosunku pracy w kolejowych jednostkach organizacyjnych, w czasie których pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy

co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach wymienionej w wykazie A dla osób w wieku: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna)

wiek wynoszący 10, 15 lub 20 lat w zależności od wykonywanej pracy na stanowisku pracy wymienionym w wykazie B rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przy spełnieniu pozostałych warunków

co najmniej 15 lat pracy dziennikarskiej dla osób w wieku: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Dodatkowo wymagane jest osiągnięcie ww. wieku w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej lub wykonywanie tej pracy w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę oraz objęcie układem zbiorowym pracy dziennikarzy

co najmniej 15 lat zatrudnienia w Najwyższej Izbie Kontroli dla osób w wieku: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Dodatkowo wymagane jest osiągnięcie ww. wieku w czasie zatrudnienia w Najwyższej Izbie Kontroli

co najmniej 15 lat działalności twórczej lub artystycznej uprawnia do przejścia na emeryturę w wieku

tancerz, akrobata, gimnastyk, ekwilibrysta, kaskader: 40 lat (kobieta) i 45 lat (mężczyzna)

solista wokalista, muzyk grający na instrumentach dętych, treser zwierząt drapieżnych: 45 lat (kobieta) i 50 lat (mężczyzna)

artysta chóru, żongler, komik cyrkowy, aktor teatru lalek: 50 lat (kobieta) i 55 lat (mężczyzna)

aktorka, dyrygentka – 55 lat

muzyk grający na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych oraz klawiszowych, operator obrazu filmowego, fotografik: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna)

W celu ustalenia uprawnień osoby w wieku 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się również:

pracowników organów kontroli państwowej

pracowników organów administracji celnej

nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli nie spełniają warunków lub utracili prawo do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób

pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej

Jak złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

Osoby uprawnione w celu otrzymania wcześniejszej emerytury powinny wypełnić i złożyć do ZUS wniosek o emeryturę (EMP) wraz z informacją o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6). Formularze te dostępne są na stronie Zakładu oraz w każdej fizycznej placówce. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą:

okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

okresy składkowe i nieskładkowe (wykazane w informacji o okresach składkowych i nieskładkowych), np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy np. przebywania na urlopie wychowawczym

wynagrodzenie otrzymywane w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia

Wniosek o wcześniejszą emeryturę należy zgłosić najpóźniej dzień przed datą 60. (kobieta) lub 65. (mężczyzna) urodzin.

RadioZET.pl/ZUS