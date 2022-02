Problemy z przelewami w weekend. Banki zapowiedziały przerwy w usługach

W najbliższy weekend pojawią się utrudnienia w korzystaniu z części usług bankowych. Sprawdzamy, które instytucje zaplanowały prace techniczne i przerwy w dostawie usług od piątku (11 lutego 2022) do niedzieli (13 lutego 2022).

Banki planują przeprowadzanie prac technicznych w weekend (11-13 lutego 2022). Kto zapowiedział przerwy w dostępie do usług? Na utrudnienia muszą przygotować się klienci PKO Bank Polski, Inteligo, ING Bank Śląski, Alior Bank, Bank Millennium, Bank BPS, BOŚ Bank, Bank Pocztowy.

Weekendowe przerwy w bankach 11-13 lutego 2022

PKO BP i Inteligo

Klienci PKO Banku Polskiego oraz Inteligo natrafią na przerwę techniczną w niedzielę (13 lutego 2022) między północą a godziną 5:00 rano. W tym czasie pojawią się utrudnienia w korzystaniu z kart w bankowości internetowej lub mobilnej. W praktyce oznacza to, że klienci nie będą również mogli płacić kartami za zakupy online.

ING Bank Śląski

Prace technicznie w banku ING będą prowadzone w dwóch turach. Pierwsza zaplanowana została na sobotę (12 lutego 2022) od godziny 8:00 do 20:00. W tym czasie pojawią się utrudnienia w korzystaniu z modułu Makler oraz aplikacji ING Makler Mobile.

Drugi termin prac technicznych rozpocznie się w sobotę (12 lutego 2022) o północy i potrwa do godziny 5:30 w niedzielę (13 lutego 2022). W tym czasie klienci nie będą mogli składać wniosków w Moim ING oraz na stronie banku. Pojawią się problemy z obsługą kart w systemie ING Business czy korzystaniem z usług powierniczych (e-Custody) oraz z części wniosków.

Bank zapowiedział, że klienci nie będą mieli możliwości:

płacić kartami w internecie z dodatkowym uwierzytelnieniem 3DSecure,

aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych i nadawać kodów PIN,

zamówić kart płatniczych,

przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile,

dodać kart Mastercard do portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay),

zrobić przelewu z rachunku karty kredytowej,

realizować operacji na kartach w bankowości elektronicznej.

Pojawią się również problemy z działaniem pożyczek oraz procesów sprzedażowych rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Alior Bank

Klienci Alior Banku powinni liczyć się z weekendowymi utrudnieniami w korzystaniu z części usług instytucji. Problemy pojawią się w korzystaniu z przelewów ekspresowych Express Elixir. Kiedy użytkownicy napotkają przerwę w usłudze? Rozpocznie się ona w sobotę (12 lutego 2022) o godzinie 22:30 i potrwa do godziny 1:30 w niedzielę (13 lutego 2022). To jednak tylko orientacyjny czas planowanego przestoju. Bank bierze pod uwagę, że przerwa potrwa dłużej.

Bank Millennium

Klienci Banku Millennium nie będą mogli uiścić płatności kartą ani zapłacić należności za pomocą usługi BLIK. Prace techniczne w tym banku będą trwały w nocy z piątku na sobotę (11-12 lutego 2022). Utrudnienia rozpoczną się pół godziny po północy. Użytkownicy nie będą mogli także skorzystać z usługi spłaty karty, aktywacji nowej karty ani zmiany ustawień na karcie.

Bank Polskiej Spółdzielczości

Klienci Banku BPS odczują niedogodności w piątek (11 lutego 2022) oraz w sobotę (12 lutego 2022). Prace techniczne rozpoczną się o godz. 23:00 a zakończą o 1:00. Lepiej, aby klienci zrobili przelewy z wyprzedzeniem, ponieważ w tym czasie nie będzie działać bankowość internetowa.

BOŚ Bank

Klienci Banku Ochrony Środowiska już w piątek (11 lutego 2022) o godz. 22:00 natrafią na prace techniczne banku. Co to oznacza w praktyce? Użytkownicy nie będą mogli skorzystać z aplikacji mobilnej BOŚBank24, usługi mojeID oraz TeleBOŚ. Utrudnienia zakończą się ok. godziny 6 rano w sobotę (12 lutego 2022).

Bank Pocztowy

Klienci Banku Pocztowego powinni liczyć się z pracami administracyjnymi w niedzielę (13 lutego 2022) od godziny 8:00 do 14:00. W tym czasie bank będzie pracował nad wprowadzeniem udogodnień w systemach. Nie będzie można wówczas swobodnie korzystać ze wszystkich usług. Pojawi się problem z przyłączaniem lub usunięciem kart do portfeli cyfrowych takich usług jak: Xiaomi Pay, Garmin Pay, Google Pay oraz Apple Pay. Klienci nie będą również mogli dokonywać nimi płatności.

