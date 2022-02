Weekendowe przerwy w bankach. Lepiej zrobić przelewy wcześniej

Banki zaplanowały prace modernizacyjne w weekend. Oznacza to, że od piątku (4 lutego 2022) do niedzieli (6 lutego 2022) mogą pojawiać się utrudnienia w korzystaniu z części usług.

Banki uprzedzają, że w weekend pojawią się m.in. problemy z logowaniem na konta. Tymczasem podwyżki stóp procentowych zmobilizowały banki do zwiększenia oprocentowania depozytów.

Jak komentują eksperci z HRE Investments „z ofert zniknęły promile, a pojawiły się zyski rzędu nawet 4 procent”. W każdej ofercie jest jednak jakiś haczyk: "Zaskakujący ruch banków w sprawie lokat w styczniu 2022".

Weekendowe przerwy w bankach 4-6 lutego 2022

Bank Pocztowy

Klienci Banku Pocztowego napotkają na problemy z dostępem do bankowości internetowej i mobilnej. Utrudnienia pojawią się w piątek (4 lutego 2022) ok. godziny 22:00. Można się spodziewać, że potrwają sześć godzin.

W tym czasie bezproblemowo będą za to działać płatności kartą oraz wypłata gotówki z bankomatu.

Bank Pekao

Przedstawiciele banku Pekao będą prowadzili prace techniczne w nocy z piątku na sobotę (4-5 lutego 2022). W tym czasie nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej. Można spodziewać się utrudnień od północy do ok. 6 rano. Użytkownicy nie będą mogli zalogować się do serwisu Pekao24 ani skorzystać z aplikacji PeoPay, Pekao24Makler oraz platformy eTrader Pekao.

RadioZET.pl