Węgiel będzie tańszy. Premier podał stawkę za tonę

Węgiel dystrybuowany przez samorządy będzie mógł być sprzedawany dla odbiorców w cenie do 2 tys. zł za tonę - powiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Będą jednak limity zakupowe.

Węgiel podrożał, a jego dostępność spadła. Sklep PGG przeżywa oblężenie, a stawki przekraczają 3 tys. zł za tonę węgla. Surowiec sprzedawany przez samorządy ma być tańszy. Szczegóły podczas konferencji prasowej zdradził szef rządu Mateusz Morawiecki.

2 tys. zł za tonę węgla

- Węgiel może być sprzedawany taniej niż 2000 zł, ale nie drożej niż 2000 zł, plus do tego jest przecież ta dopłata 1000 zł do tony, która już jest realizowana - powiedział szef rządu.

Dodał, że na początku dystrybucji gospodarstwo domowe będzie mogło kupić do dwóch ton węgla. Dopiero w grudniu lub w styczniu będzie możliwość dokupienia surowca. Program dopłat do węgla uszczupli budżet państwa o ok. 3 mld zł - wynika z rządowych szacunków.

RadioZET.pl/PAP