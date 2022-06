Węgiel po 1000 złotych za tonę. Rząd obiecał, że doprowadzi do obniżki cen

Ceny węgla pod wpływem wojny w Ukrainie i stale rosnącej inflacji sięgnęły 3 tys. złotych za tonę. Rządzący obiecują, że stawki zmaleją. Po raz pierwszy obietnica tańszego węgla padła z ust prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Obniżkę cen zapowiedziała także minister klimatu Anna Moskwa, która zapewniła, że za tonę zapłacimy tysiąc, a nie trzy tysiące złotych.

Węgiel po 1000 złotych. Resort klimatu obiecał obniżki

- Węgiel zapewnimy, gazu nie zabraknie. Chcemy, aby cena węgla dla gospodarstw domowych spadła do około 1 tys. zł za tonę - mówiła minister klimatu Anna Moskwa w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".

W jaki sposób zagwarantować Polakom takie obniżki cen węgla? - Chcemy działać dwutorowo. Pierwszy cel, to większa podaż – wyjaśniła minister. Resort chce doprowadzić do zwiększenia wydobycia węgla przy jednoczesnych zagranicznych zakupach. - Część trafi do elektrociepłowni, a część do prywatnych odbiorców, jest to istotne wyzwanie, bo nikt nigdy na taką skalę nie sprowadzał takich ilości węgla morzem do Polski - dodała.

Minister mówiła o cenach „częściowo” regulowanych. Klient zapłaci za węgiel jak przed wojną w Ukrainie, zaś sprzedawca dostanie od państwa różnicę między ceną, po jakiej sprowadza węgiel do Polski, a odgórnie ustaloną stawką. – Cenę ustalimy na podstawie danych GUS i cen węgla z wydobycia krajowego - sprecyzowała Moskwa.

Budżet państwa straci na tym około 3 mld złotych, ale gospodarstwa domowe będą mogły nabyć węgiel „w akceptowalnej cenie". Nieco więcej szczegółów dot. programu rekompensat zdradził premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, „plan zrekompensowania rosnących cen węgla zostanie przygotowany przez rząd i najpóźniej od sierpnia będzie obowiązywać”.

