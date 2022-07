Wiceminister o inflacji. „Nie będziemy w stanie poradzić sobie samodzielnie”

- To jest problem globalny. Ceny są odczuwalne dla każdego z nas. To, co jest najważniejsze w tej chwili, to podejmować wszystkie możliwe działania, żeby skutki tej inflacji łagodzić. Nie będziemy w stanie poradzić sobie z tym samodzielnie, bo za inflację w ogromnym stopniu odpowiada wojna, manipulacja cenami energii – stwierdził w programie „Tłit” Wirtualnej Polski wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.